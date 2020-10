Spider-Man: Miles Morales (PS5) pak is ode aan de film - Apparata

In de nieuwe game Spider-Man: Miles Morales op de PlayStation 5 heb je meerdere pakken. Dit pak is wel heel bijzonder.

Met de Marvel superheld Spider-Man door de straten van New York gaan op de volgende generatie console. Het is straks mogelijk wanneer Spider-Man: Miles Morales in de winkel komt te liggen voor de PlayStation 5. Insomniac Games heeft een gave nieuwe trailer vrijgegeven waarmee ze een nieuw pak voor Spider-Man uit de doeken doen.

Dat pak is best bijzonder, want de makers hebben een knipoog aan de film Into The Spider-Verse verwerkt. In de film was een aparte animatiestijl verwerkt wanneer Spider-Man het zwart-rode pak droeg. Die stijl is terug te vinden in Spider-Man: Miles Morales. Wanneer je het pak draagt is de framerate verlaagt naar 12 FPS. De rest van de game oogt wel gewoon vloeiend. Het zal ongetwijfeld een aparte speelervaring geven. Zelfs in de trailer ziet het er vrij bijzonder uit.

Een leuke knipoog, maar we kunnen ons ook voorstellen als je het spelen met dit pak als onprettig gaat ervaren. Ook daar hebben de makers over nagedacht. Je kunt de animatie uitzetten zodat de gameplay van het pak gewoon weer vloeiend zal zijn.

Spider-Man: Miles Morales verschijnt op 12 november op de PlayStation 5. De nieuwe console van Sony is vanaf 19 november in Nederland verkrijgbaar.