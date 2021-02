Spider-Man: No Way Home aangekondigd en dit moet je weten - Apparata

Er komt weer een nieuwe Marvel-film aan, dit keer gaat het om Spider-Man: No Way Home. Dit weten we over de nieuwste Spidey.

Spider-Man fans hebben er even op moeten wachten, maar binnenkort verschijnt er weer een nieuw deel! Hopelijk is corona later dit jaar ver weg genoeg dat de bioscopen weer geopend kunnen worden. Dan krijg je namelijk de mogelijkheid om Spider-Man: No Way Home op het witte doek te zien.

De nieuwe titel is aangekondigd voor een release in december 2021, in de periode voor de Kerstdagen. Tom Holland kruipt weer in de rol van de plakkerige superheld. Ook Zendaya en Jacob Batalon zijn te zien in de film. Het was even afwachten wat de uiteindelijke benaming ging worden, maar dat is dus Spider-Man: No Way Home. Niet te verwarren met Far From Home uit 2019 en Homecoming uit 2017. Een beetje verwarrend is het wel, al die Home-titels in de films. De geruchten gaan dat onder andere Benedict Cumberbatch (als Doctor Strange) en Jamie Foxx (Electro) hun opwachting maken in de nieuwe Spider-Man.

In een grappige scène, die inmiddels al meer dan zes (!) miljoen keer is bekeken, zien we de titel gepresenteerd worden. Je kunt de video hieronder bekijken in een bijgevoegde tweet.