Spider-Man: No Way Home verpulvert bioscooprecords

Afbeelding via Marvel / Sony Entertainment

Spider-Man: No Way Home verbreekt meerdere ongekend indrukwekkende records en dat ondanks de coronapandemie!

Marvel beheert enkele van de meest lucratieve franchises maar tot dusver was Spider-Man daar niet een van. Met Spider-Man: No Way Home komt daar verandering in, aangezien de laatste Spider-Man-film uit deze trilogie record na record verbreekt. De bioscoopkassas staan roodgloeiend door aangeschafte tickets voor de webslingeraar.

Spider-Man: No Way Home verpulvert records

Afgelopen weekend kwam de nieuwste Spider-Man uit in de bioscopen en dat is een daverend succes. Volgens Variety is dit een record verpulverende film. Het eerste weekend is altijd allesbepalend en voor No Way Home was dat weekend goed voor $260 miljoen dollar. Dat maakt het de op één na grootste première in de V.S. aller tijden! Alleen de gezamenlijke kracht van The Avengers: Endgame (inclusief Spidey, welteverstaan) wist meer op te halen in het eerste weekend.

Wereldwijd presteert de film net zo indrukwekkend. In totaal werd tijdens het openingsweekend ruim $600 miljoen dollar verdiend, waardoor het na Endgame en Infinity War de grootste wereldwijde release ooit is.

En dat is des te indrukwekkend gezien het feit dat we in een ongekend beperkende periode zitten; wereldwijd waren bioscopen slechts gedeeltelijk gevuld vanwege corona. Daarnaast is het ‘maar’ Spider-Man; de vorige films uit deze trilogie deden het lang niet zo goed. Het leek dan ook alsof alleen gigantische ensemble films als Star Wars of Avengers dit kon bereiken.

Nee hoor, zo blijkt, want in Spider-Man: No Way Home weet Peter Parker (met wat hulp van oude bekenden) keihard alle boxoffice-verwachtingen te verpulveren.