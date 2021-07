Splach Transformer is e-scooter voor elk terrein - Apparata

Of je de Splach Transformer nodig hebt in je leven? De grote groep mensen die dit project financieel hebben ondersteund denkt van wel.

Een relatief nieuw begrip: de e-scooter. Ook bekend als de elektrische step. Het idee is niks anders dan zo’n eenvoudige step die je misschien wel had als kind, maar dan met een motor erin. Een simpel vervoersmiddel in de stadsjungle. Door wetgeving in Nederland is het nog niet het ei van Columbus in onze steden.

Splach

Jammer, want dan gaan ideeën zoals de Splach Transformer aan ons voorbij. E-scooters voor stadsgebruik kennen we nou wel, maar de Transformer gaat een stapje verder.

De Splach Transformer lijkt namelijk qua ontwerp wat inspiratie op te doen bij een crossmotor. Dat blijkt: dit is namelijk een e-step voor elk terrein. Door de stad crossen of daadwerkelijk crossen kan allebei.

Transformatie

Maar de Splach Transformer dankt zijn naam aan de mogelijkheden die je hebt met het ding. Allerlei componenten kunnen vervangen worden om zo van het ding te maken wat je wil. Zo kun je erop staan, maar er zit ook een zadel op. Je kunt namelijk het hoge stuur vervangen door een laag stuur en zo een soort minibike maken.

Ook kun je de wielen uitwisselen. De Splach Transformer komt met ‘normale’ banden of offroad-banden met extra grip. Met dat laatste kun je nog aardig indrukwekkende dingen doen in het terrein. Springen gaat makkelijk door deels hydraulische veren en heuvels tot wel 28 graden kun je trotseren met de e-step.

Vederlicht

Dat laatste is deels te danken aan de kracht en het lichtgewicht karakter van de Splach Transformer in combinatie met de elektrische motor. Het gaat om een 960 watt motor en een totaal gewicht van 23 kg: erg laag voor een e-step. Als resultaat kan hij 38 km/u op elk terrein. Je komt 40 km ver op één lading en de accu kan makkelijk eruit gehaald worden en verwisseld worden met een andere batterij. Simpel!

Gaat dat dan een fortuin kosten? Het valt mee. De Splach Transformer wist 112.000 euro op te halen op Indiegogo. De winkelprijs wordt 1.099 dollar (Europese prijs niet gespecifieerd). Koop dan!