Spotgoedkope iPhone krijgt twee flinke upgrades

De benjamin in de iPhone line-up krijgt een relatief grote upgrade en daarna wordt hij ingrijpend vernieuwd. Dit kwam er naar buiten over de nieuwe iPhone SE 5G!

Een spotgoedkope iPhone, velen zullen zeggen dat die niet bestaan. Er zijn voldoende ‘buitenbeentjes’ geweest in de line-up van Apple die toch even iets goedkoper waren. Neem de iPhone 5C of de iPhone SE (2016). Die eerste was een soort plastic iPhone die op bijna alle fronten ook flink ondermaats was, maar de iPhone SE was best een slim idee. Pak delen van de hardware van een topmodel iPhone, stop het in de bestaande oude behuizing en je hebt een moderne iPhone voor minder.

iPhone SE (2020)

De iPhone SE is sinds 2020 terug. Het idee was vergelijkbaar met het origineel: de toen nieuwste A13 processor (wel iets teruggetuned) in de behuizing van de iPhone 8. Omdat je hier heerlijk op kon besparen, was de telefoon beduidend goedkoper dan de rest van de line-up. Apple kan een goedkoper apparaat goed gebruiken vanuit consumentoogpunt, dus het is best een goed idee.

5G

Wel begint de SE nu wel écht ver achter te lopen op twee manieren. Ten eerste door het niet kunnen bieden van 5G. Dat wordt een steeds grotere vereiste en kan de iPhone SE weer een mooi verkoopargument geven. Dat zit er aan te komen, als we analist Ross Young van Display Supply Chain Consultants mogen geloven. Er komen twee nieuwe iPhone SE modellen aan die dit probleem oplossen en nog een ander probleem.

De eerste van de twee nieuwe SE’s wordt door Young de SE+ 5G genoemd (naam kan uiteindelijk afwijken). Dit is in principe dezelfde iPhone SE die we al kennen, maar dan met 5G. Verwacht dus de behuizing van de huidige iPhone SE (van de iPhone 8) met dus een 4,7 inch LCD “Liquid Retina” scherm en nog een goede oude homeknop met vingerscanner. Wat we gewend zijn, maar dan met 5G. Er lijken verder geen veranderingen op de planning te staan.

Next SE model is rumored to be called SE+ 5G and will have a 4.7" LCD. Previously said the next SE model, SE3, would either have a 5.7" or a 6.1" display. It is now looking like it will be 5.7". May be launched in 2023 rather than 2024. — Ross Young (@DSCCRoss) January 17, 2022

Grote upgrade 2023

Maar de iPhone SE gaat naast deze upgrade naar 5G waarschijnlijk vrij snel ook een derde generatie krijgen. Deze gaat het recept iets ingrijpender veranderen. Ten eerste zou het scherm 5,7 inch groot worden en dus het randloze design van de huidige schare iPhones krijgen. Of het om OLED of LCD gaat is niet bekend. Ook is niet bekend wat verdere veranderingen zijn. Wel dat het toestel nu gericht wordt op een lancering in 2023.

Als je dus de goedkoopste iPhone wil bemachtigen, komen er twee mooie modellen aan en de iPhone SE krijgt eindelijk 5G.