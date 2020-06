Spotgoedkope Samsung Galaxy A21s op deze datum naar ons

Samsung kondigt de spotgoedkope Samsung Galaxy A21s aan voor Nederland.

We wachten rustig af op de volgende premium Samsung lancering, de Galaxy Note 20. Om het wachten iets minder lastig te maken lanceert het Zuid-Koreaanse techmerk volgende week officieel de Galaxy A21s. Deze spotgoedkope smartphone bespaart op sommige vlakken om een toffe budget phone met alle toeters en bellen te leveren. Dit kun je verwachten.

Samsung Galaxy A21s naar Nederland

De Samsung Galaxy A21s werd al in wat landen om ons heen uitgebracht, maar een Nederlandse release bleef uit. Nu laat het miljardenbedrijf in een persbericht weten dat de budgetphone naar ons toekomt.

Het toestel heeft een behoorlijk stevig 6,5-inch LCD display met een resolutie van 1600 x 720 pixels. Een niet bij naam genoemde processor drijft de smartphone aan. Waarschijnlijk is het dezelfde 2GHz Exynos 850 die je ook in bijvoorbeeld Duitsland in het toestel vindt. Samsung knalt daarnaast een 5000mAh accu (15W) in de A21s.

Wat betreft camera-setup heeft Samsung zich niet ingehouden. De Galaxy A21s komt met een 48MP hoofdcamera, een 8MP Ultra Wide lens, een 2MP Macro camera en een 2MP dieptesensor. Dat alles wordt geleverd in een pakketje met 3GB RAM en 32GB opslagruimte of een uitvoering met 4GB RAM en 64GB opslagruimte. Zoals we gewend zijn van Samsung smartphones kan het geheugen tot 512GB uitgebreid worden met een micro-SD-kaartje. Oh, en hij heeft een in-display vingerafdrukscanner, wat een leuke bonus is voor een budgetphone.

Eenvoudige keuze voor die prijs

De goedkoopste uitvoering van de Samsung Galaxy A21s kost een onwijs schappelijke €209 in Nederland. De upgrade, een dubbele hoeveelheid opslagruimte en een extra gig RAM, kost maar twintig euro meer; €229,-. Kortom, er is bijna geen enkele reden waarom je niet die twee tientjes extra lapt voor een smartphone die behoorlijk waar voor je geld is. Het toestel ligt vanaf 19 juni in de winkel.

