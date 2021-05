Spotify luisteren zonder iPhone op je Apple Watch - Apparata

Eindelijk, je kunt Spotify luisteren zonder iPhone op je Apple Watch. Lees gauw verder hoe dat moet en wat je nodig hebt.

Een smartwatch is het verlengstuk van je smartphone. Zeker in het geval van de Apple Watch en de iPhone. Maar er zijn soms momenten dat je helemaal geen iPhone mee wilt nemen. Als je een rondje gaat hardlopen bijvoorbeeld. Wat dat betreft is de aankondiging van deze nieuwe feature meer dan welkom. Je kunt eindelijk muziek luisteren via Spotify op je Apple Watch zonder iPhone.

Spotify is begonnen met de uitrol van de nieuwe feature die dit mogelijk maakt. Je kunt afspeellijsten downloaden en deze offline beschikbaar maken. De functie is compatibel met de Apple Watch Series 3 en nieuwer met minimaal WatchOS 6.0. Verder heb je een premium abonnement op Spotify nodig.

Het is de bedoeling dat je zelf een speciale afspeellijst samenstelt. Het werkt ook met een album of podcast. Die Spotify afspeellijst, het album of de podcast stuur je vervolgens door naar je Apple Watch.

Hou er wel rekening mee dat je af en toe moet wisselen van muziek. De Apple Watch heeft immers maar 8, 16 of 32 GB opslagruimte. Zeker de varianten met weinig opslagcapaciteit kunnen niet veel muziek met zich mee dragen.