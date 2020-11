Spotify Stories: het moet niet gekker worden - Apparata

Spotify heeft nu ook Stories. Het moet toch niet gekker worden, wat gaat er volgen? Google Maps? De Albert Heijn app?

Het komt regelmatig voor dat techbedrijven elkaar kopiëren. Blijkbaar is het ontzettend moeilijk om zelfs iets creatiefs te verzinnen. Wat ooit het concept was van Snapchat werd al gauw gejat door Instagram met Stories. Dit laatste liep uit op een ongelofelijk succes en is nu belangrijk onderdeel van het sociale netwerk. En toen volgde anderen.

Facebook, wat onderdeel is van Instagram, heeft Stories. Idem dito voor WhatsApp. Zelfs Twitter is recent begonnen met het integreren van Stories en nu hebben we weer een nieuwe kandidaat in vorm van Spotify. Tja, dat is toch wel een heel opmerkelijke zet die niemand zag aankomen.

Met Spotify Stories wil de muziek streamingdienst artiesten de kans geven om zichzelf te delen op het platform. Het klinkt echter een beetje dubbelop. Als je fan bent van een artiest volg je deze ongetwijfeld op Instagram. En op Insta deelt deze persoon of band natuurlijk Stories.

Tegenover Engadget zegt Spotify dat het een test is. De kans bestaat dus dat de feature ook weer verdwijnt. En wie weet. Misschien loopt Spotify Stories wel uit op een weergaloos succes.