Spotify-users moeten extra betalen voor fatsoenlijke kwaliteit - Apparata

Spotify lanceert een nieuw abonnement voor CD-kwaliteit muziek genaamd HiFi. Maar zou niet ieder abonnement de hoogste kwaliteit moeten bieden?

Spotify gaat een nieuw abonnement lanceren genaamd HiFi. Daarmee krijgen gebruikers de mogelijkheid om in ‘high fidelity’ lossless muziek te kunnen luisteren tegen een meerprijs. Spotify HiFi biedt muziek aan “zoals de artiest het bedoeld heeft”, wat er automatisch voor zorgt dat alle andere abonnementen dus ondermaats zijn?

Spotify HiFi

De muziekstreamingdienst kondigt het nieuwe abonnement aan tijdens een eigen evenement genaamd Stream On. Hier laten ze weten dat hoge audiokwaliteit consistent een van de meest gevraagde features is. HiFi moet dus eindelijk gehoor geven aan alle verzoeken, maar dat kost je wel extra.

Hoeveel gebruikers straks moeten betalen voor CD-kwaliteit is nog niet duidelijk. Enkele concurrenten bieden een vergelijkbare upgrade van kwaliteit. Ook weten we nog niet in welke regio’s het abonnement beschikbaar wordt. Het abonnement komt later dit jaar uit.

Geldklopperij?

Wanneer het abonnement ook precies landt, het neemt niet weg dat de upgrade wat mij betreft een beetje gierig voelt. Als je een betaald abonnement hebt – Spotify Premium – dan mag je toch ook de premium ervaring verwachten?

Daarbij, het is niet alsof het Zweedse bedrijf ondenkbare hoeveelheden extra data moet verschepen nu; het zijn maar liedjes! Dat in tegenstelling tot streamingcontent. Netflix biedt ook hogere kwaliteiten aan tegen een meerprijs.

Aan de andere kant, Spotify heeft een iets andere abonnement-structuur dan Netflix. Je betaalt niet voor de kwaliteit van je abonnement, maar voor met hoeveel mensen je het mag delen. Spotify HiFi is dus een extraatje bovenop bijvoorbeeld een Family abonnement. Dan nog, Spotify zou eigenlijk altijd muziek moeten aanbieden ‘zoals de artiest het heeft bedoeld’. Maar hey, tenzij je een echte audiofiel bent zal je het verschil überhaupt niet horen..

