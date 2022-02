Spotify voert waardeloos beleid met controverse Joe Rogan

Afbeelding via Spotify

De controverse rondom de Joe Rogan-podcast is al absurd, maar de maatregelen die Spotify nu treft overstijgen dat.

Joe Rogan is de laatste weken in opspraak vanwege ‘omstreden’ gasten die hij zou hebben geïnterviewd over COVID-19. Het onderwerp is absoluut controversieel, maar Spotify kiest ervoor om het geheel op de meest waardeloze manier ‘op te lossen’. En dat is geen hot take of pikant standpunt; zowel voor- als tegenstanders van de opstand tegen de Joe Rogan Experience hebben echt he-le-maal niks aan Spotify’s maatregelen.

De podcast van Joe Rogan, verreweg de grootste ter wereld, is sinds grofweg twee jaar exclusief op Spotify te beluisteren. De comedian praat over de meest uiteenlopende onderwerpen, maakt riskante grappen, geeft controversiële meningen en beïnvloedt zo de mening van mensen. Dat is niet illegaal, niet onethisch en niet vreemd.

Toch struikelen talloze mensen over het feit dat hij mogelijke wappies uitnodigt in zijn podcast. Het tegengeluid dat zij geven over corona schoot velen in het verkeerde keelgat. Artiesten als Neil Young en Joni Mitchell eisen nu dat hun muziek van Spotify afgehaald wordt vanwege de podcast van Joe Rogan.

Maatregelen

Vanwege alle controverse besluit Spotify uiteindelijk te reageren, zo detailleert Kotaku. De opvallende beslissing is simpel: de streamingdienst verwijdert meer dan 100 afleveren van het platform.

Het gekke? Geen enkele podcast die verwijderd werd (check de lijst hier) heeft ook maar iets te maken met corona of de controverse. Er is slechts één aflevering verwijderd (#1458) die tijdens de pandemie is opgenomen. Op deze manier censureert Spotify oude producten van Joe Rogan, terwijl alle heisa rondom corona onaangetast blijft. Kortom, niemand heeft iets aan de maatregelen, er zijn alleen maar verliezers.

Zeker gezien het feit dat de kritiek op de podcast volstrekt ongepast is. Als podcaster heeft Joe Rogan niet de verantwoordelijkheid om zijn gasten de waarheid te laten spreken. Hij biedt slechts een podium voor uiteenlopende meningen. Of die meningen kloppen, is vervolgens aan journalisten en natuurlijk de luisteraar. En zeker op een gebied als het virus waar letterlijk niemand écht alles over weet, zijn verschillende geluiden belangrijk.