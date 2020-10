Heet dat liedje toch? Spotify fixt het voor je - Apparata

Spotify zoekt eindelijk een zoekfunctie toe waarmee je op basis van kleine stukjes songteksten een nummer kunt vinden.

‘Hoe heet dat ene liedje nou toch?’ Het is een vraag die ik me menig treinreis afvraag. Gek genoeg kan ik dan soms wel een enkele zin uit het nummer opbrengen, maar dan nét niet degene met de titel. Voor die ervaring is er een gloednieuwe songteksten zoekfunctie op Spotify. In de zoekbalk kun je voortaan een stukje tekst uit een nummer intikken. Vervolgens legt Spotify het haarfijn aan je uit.

Spotify komt met handige zoekfunctie

Spotify werkt continue aan nieuwe features en ook dit keer wordt de gebruikerservaring weer wat beter. Een werknemer onthult op Twitter een nieuwe zoekfunctie voor Spotify waarmee je op basis van songteksten een nummer kan zoeken.

Na wat snelle tests kan ik stellen dat Spotify eigenlijk alle teksten met de nieuwe zoekfunctie vlekkeloos verwerkt. Je moet wel een beetje op je spelling letten! Overigens zegt de medewerker hieronder dat de feature naar voor de iOS en Android variant is geïmplementeerd. Maar de desktop versie doet het bij mij ook gewoon!

My team just shipped something on iOS and Android –



now you can find songs by lyrics 😉 on Spotify



Give it a try 😊 pic.twitter.com/bOs4Ob9O84 — Lina (@linafab) October 5, 2020

Handig (van Apple)

Het is ontzettend handig als je de titel van een nummer niet meer weet, maar wel de tekst. Of als je zo’n vaag gevoel hebt dat je een liedje wilt horen en het in je hoofd zingt maar niet weer van wie het is of hoe het heet. Specifiek, zeker, maar hoe dan ook een zoekfunctie die bij de service inbegrepen moet zijn!

Daar denk Apple overigens precies zo over, want Apple Music kwam enkele jaren geleden al met eenzelfde feature. Eerlijk is eerlijk, Spotify is dus wel een beetje laat met de ‘nieuwe’ zoekfunctie.

Of je gebruikt gewoon Google

Maar ook Apple en Spotify zijn niet de eersten! Een klein bedrijfje genaamd Google lanceerde namelijk in een ver verleden een zoekfunctie waarmee je nummers kunt opzoeken met een klein stukje tekst.

Okay, een beetje flauw, maar dat werkt in mijn ervaring nog veel beter dan Spotify’s redelijk beknopte zoekresultaten. Hoe dan ook, dankzij de nieuwe Spotify zoekfunctie op basis van songteksten hoef je nu de app niet meer uit.

