Squid Game domineert wereldwijd op Netflix

Squid Game is de nieuwste hitsensatie van Netflix en gezien het game-achtige thema is het overduidelijk waarom.

Netflix weet zo nu en dan plotseling een gigantische hit te produceren. De nieuwste sensatie is Netflix’ eigen Squid Game. De show van 9 afleveringen is momenteel in meer dan 80 landen de nummer 1 best bekeken content op de populaire streamingdienst. En het is geen verrassing waarom Netflix juist hiermee domineert.

Squid Game domineert Netflix

Eens in de zoveel tijd komt Netflix met iets dat alle verwachtingen overtreft en Squid Game is er daar sowieso één van. Volgens FlixPatrol is de Koreaanse TV-serie in ruim 80 landen waaronder Nederland, België en Luxemburg de best bekeken show of film op de streamingdienst. De miniserie kwam op 17 november naar de dienst en domineert sindsdien. Om überhaupt zo lang relevant te blijven met alle moordende concurrentie is behoorlijk bijzonder. Laat staan zo universeel over heel de wereld.

Nog bijzonderder is het feit dat Squid Game in veel opzichten een wel heel bekend format gebruikt. Kijk maar of het je ergens aan doet denken: 456 mensen spelen een dodelijk (kinder)spel waarbij je twee categorieën deelnemers hebt. De winnaar krijgt een gigantisch geldbedrag. De verliezer gaat dood.

Het concept heeft enkele kenmerkende elementen van bijvoorbeeld Fortnite, de ooit zo onmetelijk populaire game die het battle royale-genre mainstream maakte. Dat genre is dan weer gebaseerd op een gelijknamige Japanse film uit 2000. Zo zie je maar dat mensen nog steeds smullen van dodelijk spelletjes waarbij de winnaar alles krijgt. En de verliezer gaat gewoon hartstikke dood.