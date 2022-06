‘Squid Game’ dropt nieuwe, onheilspellende hints over seizoen 2

Netflix

“Er komt een hele nieuwe ronde aan”, aldus de maker van ´Squid Game´. Zet je schap voor Squid Game seizoen 2!

Ja, het is nu echt officieel. De dystopische nachtmerrie van Hwang Dong-hyuk over deelnemers die worden gelokt tot een reeks kinderspellen op leven of dood met de belofte van geld, komt terug. Er komen meer gigantische enge poppen, felle en met bloed bespatte kleuren en een hele reeks nieuwe kinderspellen. Precies wat jij verwacht van het vervolg van de razend populaire serie op Netflix.

Squid Game´ seizoen 2

Netflix bevestigde het nieuws in een reeks berichten op Twitter en deelde een bericht van de maker van de show met een paar korte zinnen voor het nieuwe seizoen. “Nu keert Gi-hun terug”, schreef Dong-hyuk in de aankondiging. “The Front Man keert terug. Seizoen 2 komt eraan. De man in het pak met ddakji is misschien terug. Je maakt ook kennis met Young-hee’s vriend, Cheol-su… Doe nog een keer mee voor een hele nieuwe ronde. “

Cheol-su, net als Young-hee, is vermoedelijk een andere grote mechanische pop, terwijl de belofte van “een hele nieuwe ronde” duidelijk maakt dat, zelfs als we Gi-hun blijven volgen”. Afgezien van deze nieuwe hoopvolle informatie over de serie, staat het nog in de kinderschoenen. De serie is nog niet af en moet nog worden opgenomen.

Serie

De serie werd in een korte tijd ongekend populair. Squid Game landde afgelopen september op Netflix en ging snel viraal en werd daarmee de grootste serie-lancering van Netflix ooit. Het krijgt natuurlijk een vervolg en als je de serie nog niet kent, het eerste seizoen staat nog steeds online bij de streamingdienst. Wanneer het Squid Game seizoen 2 te zien is, is onbekend.