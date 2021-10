Squid Game is officieel populairste Netflix serie aller tijden

Een beetje vaag, een grote toef spanning en vooral een grote hype: de nieuwkomer Squid Game blijft records breken en is nu volgens Netflix hun populairste serie ooit.

Er zijn films en series waar een release al jaren verwacht wordt en het nieuwe seizoen of de nieuwe film inslaat als een bom. Logisch, eigenlijk. Aan de totaal andere kant van het spectrum vinden we Squid Game. Als wereldwijde hitserie was deze Koreaanse inzending voor Netflix helemaal niet geanticipeerd: hij was er gewoon en de hype die volgde moest de marketing doen. De serie is sinds september 2021 niet meer weg te slaan uit onze geheugens.

Squid Game populairste serie ooit

Netflix deelt op Twitter dat er in die eerste vier weken nog nooit zo veel op een serie is geklikt. Squid Game is officieel de populairste Netflix serie ooit in zijn debuutmaand. De show wist 111 miljoen kijkers te verleiden om toch eens te kijken wat deze ietwat vage Koreaanse serie nou zo populair maakt. Squid Game pakt dit record af van Bridgerton, waar ‘slechts’ 82 miljoen mensen naar keken in de releasemaand.

Squid Game has officially reached 111 million fans — making it our biggest series launch ever! pic.twitter.com/SW3FJ42Qsn — Netflix (@netflix) October 12, 2021

Afkijken

Wel het vermelden waard: Squid Game is door die 111 miljoen de populairste Netflix serie ooit, maar dit getal wordt ook toegekend aan mensen die erop klikken en na een minuut er weer klaar mee zijn. Hoe veel mensen tot aflevering negen zijn gekomen, is niet bekend. Toch hoor je vaak dat men dusdanig geïntrigeerd is in de serie, dat ze hem gewoon helemaal afkijken.

Simpel

Zoals al eerder gezegd: het format van de serie kan niet simpeler. 456 deelnemers spelen een soort Annemaria Koekoek. Maar dan met een grote enge pop als teller en machinegeweren als je niet op tijd stilstaat. Winnen is een groot geldbedrag, verliezen is dood. Er zit meer achter, natuurlijk, maar laten we het erop houden dat je niet moet kijken als een druppeltje bloed genoeg is om van je stokje te gaan.

Desalniettemin blijft Squid Game dus domineren en is het officieel de meest populaire release van een serie. Heb jij hem al gekeken?

