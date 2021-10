Squid Game zorgt voor snoepjesrage!

Netflix

De Netflix serie Squid Game is ongekend populair en zorgt nu ook voor een snoepjesrage. Welk snoep? Lees het hier.

We raken er allemaal maar niet over uitgepraat: het Zuid- Koreaanse drama op Netflix. Het draait om een overlevingsspel, waar iedere deelnemer wel problemen heeft in het echte leven. Het spel is voor hun de laatste kans om nog iets te maken van hun leven. En om een groot geldbedrag te winnen. In enkele van de spellen komen ook een bepaald soort koekjes voor.

Snoepjesrage door Squid Game

Dalgona, dat is een honinggraatkoekje. Het is gemaakt van een mengsel van suiker en zuiveringszout. De suikertoffee structuur komt uit Korea, waar het al tientallen jaren zeer populair is onder de bevolking. Heb jij de serie al bekeken, dan ken je het koekje natuurlijk uit aflevering drie. Hierin moeten de spelers een (schijnbaar) onschuldig kinderspel spelen. Elke speler van het spel moet zorgvuldig een vormpje uitsnijden. Namelijk een cirkel, ster, driehoek of paraplu. Deze is op een stukje honinggraat gedrukt. Doe je dit verkeerd en scheurt het koekje, dan ben je de Sjaak. Een soldaat schiet je dan ter plekke dood.

Zoals vaker bij hitseries zorgt dit ervoor dat het snoepgoed een ware rage veroorzaakt. Iedereen zou wel nu zo’n koekje willen kopen of willen maken.

Netflix

Zelf maken

De productieploeg dacht dit gekscherend al: “De productieploeg en ik maakten grapjes over dat onze serie een dalgona-rage zou veroorzaken, zoals Netflix’s Kingdom deed met de ‘gat’- een traditionele Koreaanse hoed – maar ik ben verbaasd dat het echt is gebeurd,” vertelde Squid Game-bedenker en regisseur Hwang Dong-hyuk aan The Korea Times.

Oké, leuk en aardig. Maar hoe maak je de koekjes? Dat weten we niet, maar veel vloggers wel. Zij delen recepten voor de honingraatachtige traktatie. Ben jij van plan om dit te gaan maken, check dan @nickandhelmi. Hij is een voedsel en reizen vlogger uit Sydney, Australië. Zij deelden tips en trucs over hoe maken de perfecte dalgona, waardoor volgelingen een stap-voor-stap pad naar het maken van de schotel. Andere accounts, zoals @misojenkitchen, doen hetzelfde.

Eet smakelijk!