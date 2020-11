SSD geheugen PS5 niet meteen uit te breiden - Apparata

1 TB SSD opslag op de PS5 niet genoeg? Je moet even geduld hebben als je meer opslag voor je PlayStation 5 wenst.

Eerdere communicatie van Sony leverde op dat je de opslag van de PlayStation 5 zelf kunt uitbreiden. Dit kun je doen als je handig bent, of dit laten uitbesteden. Maar Sony heeft nu nieuws met betrekking tot dit onderwerp te melden.

Als je fan plan bent om meteen op de eerste dag van release de opslag van je PlayStation 5 uit te breiden heeft Sony slecht nieuws. De Japanse techgigant drukt gamers op het hart dit niet te gaan doen. Sony laat tegenover The Verge weten dat de ondersteuning voor een uitbreidbare SSD voor de PS5 pas in een later stadium komt.

Het zou volgens het bedrijf simpelweg te maken hebben met het feit dat de M.2 SSD’s vermoedelijk niet snel genoeg werken met de technologie van de PS5. Ook kunnen er problemen ontstaan met betrekking tot de communicatie tussen de controller en de console. Pas als Sony zeker weet dat andere SSD’s compatibel zijn met de power van de PlayStation 5 zet het bedrijf alle lichten op groen en kun je de opslag gaan uitbreiden.

Wanneer die update komt is niet bekend. Het is in elk geval zo dat je de PlayStation 5 op dag één niet in de winkel kunt kopen. En met al die vergeven pre-orders zal het sowieso lastig worden in de dagen na release snel aan een PS5 te geraken.