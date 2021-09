Staat Shazam al in jouw iOS Control Center?

De integratie van Shazam in iOS maakt het een handig hebbedingetje. Gebruik jij hem al vaak?

Een irritant gevoel: je luistert naar muziek en je hebt geen idee welk nummer dit is en van wie. Maar je vindt het wel een lekkere beat. De helpende hand in deze casus is al bijna zo oud als de smartphone zelf: Shazam. In het begin moest de microfoon van je telefoon het werk doen: hield je deze bij de audiobron, dan ging de app met behulp van moeilijke algoritmes door zo’n beetje de hele muziekbibliotheek van de wereld bladeren om jou te melden welk nummer dit nou is.

Integratie Shazam in iOS

Shazam is tegenwoordig van Apple en zit dus ingebouwd in iOS. Geen extra apps meer nodig. Het kan zijn dat je dat gemist hebt, je kunt Shazam heel makkelijk toevoegen aan je Control Center. Ga naar instellingen -> bedieningspaneel en druk op het groene plusje voor ‘muziekherkenning’.





Vervolgens kun je elke keer dat je muziek wil scannen gewoon via je Control Center op het Shazam logo drukken. Het fijne is dat het niet enkel om andere bronnen scannen gaat: ook scannen wat er momenteel op je telefoon (of iPad) zelf aan het afspelen is, kan met Shazam in iOS. Zelfs als je het via AirPods luistert!

Populair

Goed, het kan zijn dat je het al veel gebruikt. Je bent in ieder geval dan niet de enige die Shazam via Control Center op iOS al veel gebruikt. Apple meldt namelijk dat er al één miljard nummers zijn herkend via de geïntegreerde Shazam-functie. Ook levert het bedrijf een top 10 aan met de meest herkende nummers in de app, waar weer een leuke hit bij staat voor ons Nederlanders:

10: Olivia Rodrigo – drivers license

9: The Kid LAROI ft. Justin Bieber – Stay

8: Duncan Laurence – Arcade

7: StarBoi3 ft. Doja Cat – D*ck

6: AURORA – Runaway

5: Tom Odell – Another Love

4: Måneskin – Beggin

3: Lil Nas X – MONTERO (Call Me By Your Name)

2: Masked Wolf – Astronaut in the Ocean

1: Bruno Mars – Talking to the Moon

Yep, Duncan Laurence (van het Songfestival) heeft de top 10 gehaald. De verklaring voor deze nummers die Shazam via iOS heeft herkend is dat een groot deel ervan veel gebruikt wordt op TikTok. Dat is ook waar Shazam via Control Center écht handig voor is: op TikTok (maar ook bijvoorbeeld op Instagram (Reels) en Facebook) gebeurt het soms dat niet wordt weergegeven welk nummer gebruikt wordt.