‘Stabiele’ cryptocurrencies onder zwaar vuur

Tether

Stablecoins lijken een stuk veiliger dan normale crypto’s. Echter, deze stabiele cryptocurrencies liggen onder vuur!

De digitale munten zijn ogenschijnlijk veiliger dankzij hun banden met minder volatiele activa. Maar in Amerika borrelt het. Amerikaanse regelgevers zijn niet overtuigd en broeden op vergaande regelgeving. Bronnen bij het altijd goed geïnformeerde Bloomberg horen dat het ministerie van Financiën en andere federale agentschappen dichtbij een mogelijk hardhandig optreden tegen stablecoins zijn, door middel van een beoordeling door de Financial Stability Oversight Council. Ambtenaren zijn naar verluidt bezorgd dat het digitale geld grotendeels ongereguleerd is en uiteindelijk het financiële systeem zou kunnen destabiliseren, niet beschermen.

Stabiele cryptocurrencies onder vuur

Er zelfs een presidentiële werkgroep voor financiële markten. Deze werkgroep zou zich het meest zorgen maken over Tether. De operators van de cryptocurrency zeiden dat ze hun geld stabiliseren door grote hoeveelheden bedrijfsschulden aan te houden. Dat kan volgens Bloomberg kwetsbaar zijn voor “chaotische investeerdersruns” als de cryptocurrency-waarden dalen.

In december komt er waarschijnlijk pas een besluit. Dan komt de werkgroep met aanbevelingen. Maar er is naar verluidt een “consensus” in het voordeel van een herziening door de Oversight Council. Het gevolg zou kunnen zijn dat deze raad de stablecoins als bedreiging zien. Gevolg? Strikte regelgeving. Het zou zelfs kunnen dat sommige crypto’s gedwongen worden hun bedrijfsmodellen aan te passen of zelfs te stoppen.

Concurrentie

Stablecoins lopen straks het risico ingehaald te worden. En dan wel door de overheid. De Federal Reserve onderzoekt de mogelijkheid om een ​​cryptocurrency van de centrale bank te lanceren. Natuurlijk zal dit veel discussie opleveren in Amerika. De overheid stapt in een private markt, om de concurrentie aan te pakken. Of dat nou gewenst is? Ook de werkgroep zal hierover een oordeel vormen.