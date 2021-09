Stablecoins nog nooit zoveel waard geweest!

De stablecoins groeien maar door en zijn nog nooit zoveel waard geweest als nu. Maar waarom eigenlijk?

Stablecoins worden steeds populairder. We schreven al eerder over wat dit nou voor munten zijn. De opmars is niet te stoppen, want ze staan nu ‘all time high’. Op 25 september 2021 is er voor $129,3 miljard aan stablecoin-activa beschikbaar, wat neerkomt op 6,54% van de crypto-economie. De op een na grootste stablecoin volgens marktwaardering, USDC, heeft zijn kapitalisatie enorm zien stijgen, met meer dan $10 miljard in 125 dagen. Sinds mei is de marktkapitalisatie van USDC met 54% gestegen. Dat is niet niks. De munten worden gezien als een goed alternatief op de meer koersgevoelige munten zoals Bitcoin.

Stablecoins, wat zijn ze waard?

De andere stablecoin doet het ook lekker. In de afgelopen tijd groeit tether (USDT) lekker door, aangezien de marktkapitalisatie van USDT vandaag bijna $70 miljard bedraagt. In de laatste vijf jaar is het gigantisch in waarde toegenomen, namelijk met 1.500% . Een andere uitschieter is de gedecentraliseerde stablecoin genaamd DAI, die wordt uitgegeven door het Makerdao-project. De marktkapitalisatie van DAI is in 12 maanden met meer dan 800% gestegen en vandaag is het totale totaal van alle bestaande DAI $6 miljard waard.

Nu is de op een na grootste stablecoin qua marktkapitalisatie, usd-munt (USDC), onlangs aanzienlijk gegroeid in slechts vier maanden tot $30,9 miljard. USDC wordt uitgegeven door het Center Consortium dat wordt geleid door Circle Financial, en Coinbase is ook lid van het Center Consortium.

Op 23 mei 2021 bedroeg de marktwaardering van USDC ongeveer $20 miljard. Vier maanden later is bij de waardering van USDC $10 miljard aan het project toegevoegd. Dat is een stijging van 54% sinds 23 mei, en statistieken over 30 dagen wijzen op een stijging van ongeveer 14,1%.

Topper

USDC is al geruime tijd een populaire stablecoin, omdat mensen het activum gebruiken om zich in te dekken tegen volatiliteit, het activum gebruiken voor gedecentraliseerde financiële (defi) toepassingen en meer. Op het moment van schrijven, terwijl de crypto-economie $ 1,97 biljoen waard is, vertegenwoordigt USDC 1,56% van de waardering van de crypto-economie.

Het lijkt erop dat de weg naar boven nog niet afgerond is. Stablecoins lijken voor investeerders een goede optie te zijn, wat de groei verklaard.