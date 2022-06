Stad vraagt publiek om hulp bij het identificeren vreemd figuur

Amarillo Zoo on Facebook

Is het een mens, dier, alien of gewoon een vreemd figuur? Wij weten het niet en de experts ook niet. Misschien heb jij een idee…

Een merkwaardig figuur is opgedoken in Amerika. De stad Amarillo, Texas heeft het publiek om hulp gevraagd bij het identificeren van een vreemd dierachtig figuur. Deze werd vorige maand op beveiligingscamera’s buiten de dierentuin van Amarillo gezien. De officiële Facebook-pagina van City of Amarillo heeft veel gissingen opgeleverd, maar niemand weet zeker wat het is. Spannend!

Hulp identificeren vreemd figuur

Oké, in veel grote steden lopen vreemde figuren rond. Echter, deze spant de kroon. “De dierentuin van Amarillo maakte een vreemd beeld buiten de dierentuin in de donkere en vroege ochtenduren van 21 mei. Is het een persoon met een vreemde hoed die graag ’s nachts loopt? Een chupacabra? Heb je enig idee wat dit UAO- Unidentified Amarillo Object zou kunnen zijn?” vroeg de stad woensdag op haar Facebook-pagina.

De reacties stomen al snel binnen. “Het is duidelijk Rocket the Raccoon uit Guardians of the Galaxy”, merkte een Facebook-gebruiker op, hoewel Rocket the Raccoon een fictief personage is en het uiterst onwaarschijnlijk is dat hij tot leven is gebracht.

Wat is het?

Andere gebruikers merkten op dat het lijkt op Johnny Depp of zijn personage uit de Pirate of the Caribbean-franchise, Jack Sparrow. Veel mensen op sociale media hebben ook geraden dat het lijkt op Sonic the Hedgehog, waardoor we ons cynisch afvragen of dit een soort verband is met een film of andere marketingpromotie met een vreemd figuur. Als het het laatste is, dan zijn we er allemaal ingetrapt.