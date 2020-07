Stadia Controller werkt nu draadloos met je Android

Stadia op Android is een stuk relaxter geworden met de ondersteuning van de controller.

Eindelijk is er een belangrijke functionaliteit aan de Stadia Controller toegevoegd. Je kunt de Stadia Controller vanaf heden draadloos gebruiken in combinatie met je Android-apparaten. Voorheen werkte de controller ook wel met Android, maar alleen met tussenkomst van een kabeltje. Dat voelde anno 2020 toch een beetje ouderwets. Gelukkig is daar nu verandering in gekomen.

Om je Stadia Controller draadloos verbinding te laten maken met je Android heb je de laatste versie van de Stadia app nodig. Je telefoon of tablet moet met hetzelfde WiFi-netwerk verbonden zijn als de controller. Lanceer een game en volg de instructies op die je op het scherm te zien krijgt, aldus Google.

Het feit dat de Stadia Controller niet draadloos compatibel was met Android was een kritiekpunt voor Google. Uiteindelijk heeft het dus nog meer dan een halfjaar geduurd voordat de ondersteuning er eindelijk kwam.

Een voordeel is dat je de vrijgekomen poort van je smartphone of tablet voor andere zaken kunt gebruiken. Denk aan het opladen van het apparaat of het aansluiten van een bekabelde headset. Via Bluetooth een draadloze headset gebruiken in combinatie met de Stadia Controller werkt overigens ook gewoon.