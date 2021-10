Stalkerserie You op Netflix krijgt er nóg een seizoen bij

You, de hitserie op Netflix met een stalker in de hoofdrol, heeft van de Amerikaanse streamingdienst er nog een seizoen bijgekregen.

In 2018 lanceerde Netflix het eerste seizoen van de serie You. Een hitserie zo bleek achteraf. Het tweede seizoen volgde en aankomende vrijdag verschijnt seizoen nummer drie. Maar nog voordat het derde seizoen te zien is op Netflix, spreekt de Amerikaanse streamingdienst al over een vierde seizoen dat er daadwerkelijk gaat komen.

Het unieke concept van de serie maakt mensen nieuwsgierig en het slaat ook aan. In de serie staat Joe Goldberg centraal. Een jongen die overdag boeken verkoopt in een boekenwinkel in New York. In zijn privéleven is hij echter een angstaanjagende stalker. Een echte creep dus.

New York werd in het tweede seizoen verruilt voor het zonnige Los Angeles. Waar een nieuwe vrouw prooi viel aan de stalker. In het derde seizoen blijven we in de Amerikaanse staat Californië. Daar staan weer nieuwe avonturen met onze stalkervriend te wachten.

Daar blijft het dus niet bij, gezien de aankondiging van het vierde seizoen. Het is goed nieuws voor fans van de serie, want Netflix heeft nogal een reputatie opgebouwd als het gaat om het hernieuwen van series. Netflix heeft in het verleden de stekker uit goedlopende series getrokken zonder duidelijke reden. Dat is in elk geval niet zo met You, zo blijkt nu. (via Deadline)