Star Wars kondigt Star Wars: The High Republic aan

Stap in een nieuw tijdperk van Star Wars met Star Wars: The High Republic.





Afgelopen december kwam er een einde aan een tijdperk. Met The Rise of Skywalker werd er afscheid genomen. Dat betekent niet dat het over en uit is met Star Wars. De populaire serie- en filmreeks krijgt natuurlijk een vervolg met toekomstige content. Vandaag is er dan ook een nieuwe Star Wars tijdperk aangekondigd.

Maak kennis met Star Wars: The High Republic. Dit nieuwe tijdperk combineert novels, comics en boeken. Het speelt zich 200 jaar voor The Phantom Menace af. Voorheen was dit tijdperk bekend onder de naam Project Luminous.

Dit tijdperk brengt nieuwe, niet eerder vertelde verhalen uit de Star Wars-wereld aan het licht. Er zijn geen directe connecties met de eerder uitgebrachte Star Wars-films en series van de afgelopen 30 jaar. Dit geeft makers creatieve vrijheden.

De aankondiging van Star Wars: The High Republic ging gepaard met een trailer. Die kun je hieronder bekijken. Er zijn al vijf releases binnen dit tijdperk bekend. Er komen novels genaamd Into the Dark, A Test of Courage en The Light of the Jedi. Daarnaast verschijnt er een stripboek The High Republic Adventures en een stripserie onder de naam The High Republic.