De laatste Star Wars zeer binnenkort naar Disney+

Alle Star Wars films staan op Disney+. Althans, er mist er nog één: The Rise of Skywalker. Op deze datum komt hij naar de streamingdienst.

Star Wars-fans opgelet, want tijdens onze ‘officiële’ feestdag komt de laatste Star Wars-film, The Rise of Skywalker, naar Disney+. Op 4 mei (May 4th) lanceert het platform de laatste Star Wars-film op hun streamingdienst. Daarmee is de gehele saga ein-de-lijk helemaal te zien. Een flinke binge-sessie, maar het dubbel en dwars waard!

Alle Star Wars-films op Disney+

Zoals gezegd, op 4 mei komt Star Wars: Episode IX – The Rise of Skywalker officieel naar Disney+. Het is de laatste in de iconische space-opera-franchise die nog naar het platform gehaald moest worden. Tot dusver staan de Original Trilogy, de Prequel Trilogy, Solo, Rogue One en de eerste twee delen uit de Sequel Trilogy online.

Met de absolute kaskraker The Rise of Skywalker is de saga helemaal compleet. Dat kost je bij elkaar ongeveer een hele dag (ruim 22 uur) om te bingen, maar tijdens de coronacrisis hebben de meesten van ons meer dan genoeg tijd om dat te doen!

The Mandalorian

Uiteraard check je Disney+’ hitserie The Mandalorian ook op de streamingdienst. Sterker nog, de best bekeken Disney-show krijgt op diezelfde datum een hele making-of serie. Daarover lees je hier alles.

