Star Wars: The Rise of Skywalker illegaal downloaden? Niet slim!

The Rise of Skywalker is uit en ik zou hem niet downloaden, maar gewoon in de bios checken.

De nieuwste en laatste Star Wars-film in de Skywalker-trilogie is nu in de bioscoop te zien. Dat fans de conclusie van de saga willen zien is een gegeven, maar ze zullen dat toch echt in de bios moeten doen. Als je de film downloadt, dan loop je flink wat risico.

De populariteit van het downloaden van Star Wars is dit jaar met 10% gestegen, zo meldt beveiligingsfirma Kaspersky. In totaal zouden er in 2019 maar liefst 285.103 gevallen van malware-infectie zijn gedetecteerd vermomd als Star Wars-film.

Er zijn blijkbaar ook tientallen frauduleuze websites en social media-accounts gevonden waar gedaan wordt alsof het om echte aanbieders van Star Wars-content gaat. Bijvoorbeeld een Twitter-account waar vervroegd toegang tot The Rise of Skywalker werd uitgedeeld. Wilde je meedoen aan de loterij, dan moest je je creditcardgegevens doorgeven. Waarschijnlijk “wint” iedereen die eraan meedoet. En met winnen bedoelen we een ticket naar malware-ville.

De firma die de aanvallen ontdekte geeft een aantal tips waarmee infectie voorkomen kan worden. De gemakkelijkste is natuurlijk ‘niet downloaden’, maar wanneer het ogenschijnlijk officiĆ«le Disney Twitter-account links uitdeelt, dan trap je er wellicht al sneller in.

Kaspersky zegt daarom dat je altijd moet letten op de officiĆ«le releasedatum van content. Is iets ‘vervroegd’ beschikbaar? Dan is het waarschijnlijk te mooi om waar te zijn. Check ook de extensie van een bestand; een videobestand eindigt eigenlijk altijd op bijvoorbeeld .avi, .mkv of .mp4, niet op .exe.

Kwaadwillende ‘hackers’ mikken vaak op populaire releases van shows en films. Zo werd ook hitserie Game of Thrones massaal gepiraat en ook daar werd een hoop malware mee meegestuurd.

Foto @Lucasfilm/Disney

Lees ook: Pirate Bay lanceert eigen (gratis, illegale) streamingdienst!