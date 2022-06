Starbucks oordopjes-cases slaan nergens op, maar zijn wel leuk

Samsung

Samsung brengt Starbucks oordopjes-cases op de markt die compleet overbodig zijn.

Starbucks is altijd goed geweest in marketing. Nu komt het weer met een gimmick. Zoals opgemerkt door 9to5Google, is Starbucks een samenwerking met Samsung aangegaan die merkcases heeft gemaakt voor de Galaxy S22-reeks en de Galaxy Buds 2.

Starbucks oordopjes-cases

Een van de Buds 2-case opties is een donkergroene hoes met een Starbucks-logo. De andere is een kleine witte mok met een handvat en nep latte-kunst, waarvan de bovenkant wegdraait om je oordopjes te onthullen. Dankzij het gigantische zeemeermin-logo aan de zijkant, zal het niemand anders aanspreken dan de meest geharde Starbucks koffiedrinkers. Maar toch, het is wel leuk.

Samsung heeft ook een geschiedenis met leuke cases als deze. Je herinnert je bijvoorbeeld misschien de pokéball-case voor de Buds, die het vorige maand uitbracht. Net als die, is de mok gewoon hilarisch onpraktisch: er is een klein, onopvallend hoesje in zakformaat voor nodig en het verandert in iets luid en onpraktisch.

Samsung

Gadget

Natuurlijk heeft het geen echte meerwaarde omdat er een Starbucks logo op staat. Maar waarom zouden opladers niet leuk mogen zijn? De mok is gewoon een mooie bureauaccessoire, een plek om je hele oordopjesset te plaatsen, zodat je niet constant in je zakken en bureau zit te zoeken om die kleine dingetjes te vinden.

Helaas hebben we wel slecht nieuws te vertellen. De oordopjes-cases zijn namelijk nog alleen te verkrijgen in Zuid-Korea. Welllicht dat ze daarna nog naar Europa komen, maar zeker is dat niet.