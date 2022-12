Starlink bereikt miljoenste abonnee

Starlink, de satelliet internetprovider van Elon Musk, maakt een onstuimige groei door. Met honderden satellieten in Low Earth Orbit (LEO) en een uitrol over steeds meer geografische gebieden, wordt Starlink nu echt een volwassen netwerk met een wereldwijde dekking.

Starlink antenne naast een camper. Vrij naar Starlink, fair use

De voordelen van Starlink

In een keurig aangeharkt landje als Nederland kan je over het algemeen prima redden met breedband internet of met 4G, maar grote delen van de wereld zijn dunbevolkt. Denk bijvoorbeeld aan het noorden van Canada en Alaska, het binnenland van Australië en de Griekse eilanden. Satellietinternet is daar eigenlijk de enige oplossing om toch nog een betrouwbare en snelle internetverbinding te krijgen.

En wat dat betreft, biedt Starlink behoorlijk wat waar voor je geld. Ook als je vaak op reis bent met bijvoorbeeld een kampeerwagen, zeewaardig jacht of caravan, of je privévliegtuig, is Starlink jouw verbinding met de buitenwereld.

1 miljoen gebruikers maken Starlink netwerk volwassen

Met 1 miljoen gebruikers, die elk minimaal rond de € 85 per maand betalen, is Starlink nu een bedrijf met een miljardenomzet geworden. Op dit moment is Starlink leverbaar in bijna heel Noord-Amerika en Europa, Australië en Nieuw-Zeeland, het grootste deel van Brazilië, Chili en Japan.



Binnenkort zullen ook Starlink abonnementen in heel Afrika, de rest van Zuid-Amerika en alle Aziatische landen behalve Rusland, China, Iran, Syrië en Afghanistan beschikbaar komen. Vooral voor dunbevolkte Afrikaanse landen is dat een grote uitkomst. Klanten van Starlink kunnen profiteren van tussen de 50 en 200 Mb snelheid.

Explosieve groei verwacht tot tientallen miljoenen gebruikers

NB: naast de € 85 per maand abonnementsgeld, moet je ook eenmalig € 450 voor de apparatuur betalen. Desondanks is de verwachting dat Starlink een explosieve groei gaat doormaken. Dan moet je al gauw denken aan tientallen miljoenen abonnees over de hele wereld en dus vele tientallen miljarden omzet.