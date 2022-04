Starlink blijkt toch niet zo liefdadig met ‘gratis’ schotels Oekraïne

Starlink gaf Oekraïne duizenden gratis internetschotels, maar achter de schermen bleek alleen de zon voor niets op te komen.

Na de inval van Rusland in Oekraïne gaf Elon Musk honderden gratis Starlink-schotels aan het getroffen land. Dit gratis internet leek een prachtige liefdadige actie te zijn, maar volgens The Washington Post stinkt het zaakje. Niet Elon Musk, maar de Amerikaanse belastingbetaler heeft Oekraïne van gratis internetschotels voorzien.

Starlink geeft geen ‘gratis’ internet aan Oekraïne

In de media deed Musk de Starlink-donatie als een liefdadige actie lijken. Ergens is dat terecht. Er werden meer dan 5000 satellietschotels naar Oekraïne gestuurd waarmee bewoners toch verbonden konden blijven met het internet.

1500 van die schotels bleken daarentegen gekocht te zijn door het United States Agency for International Development. Dit overheidsorgaan betaalde naar schatting $1500 per schotel, dus in totaal $2,25 miljoen voor het gratis internet. Daarbovenop komt nog eens $800.000 voor het transport van de Starlijnk-schotels naar Oekraïne.

Nu zal de gemiddelde Amerikaan niet omkijken naar de belasting-donatie van 0,9 cent per persoon. De totale hoeveelheid is verwaarloosbaar gezien het land bijna 330 miljoen inwoners heeft.

Wat wel kwalijk is, is het feit dat Starlink en de Amerikaanse overheid achter de schermen dus deals hebben gesloten over de liefdadigheid. Als overheid moet je transparant zijn wat betreft uitgaven. Als privaat bedrijf is het niet netjes om je als liefdadig voor te doen, terwijl je achter de schermen gewoon betaald krijgt.

Desalniettemin zullen bewoners in Oekraïne niet mopperen over het gebrek aan transparantie van Starlink. Het land heeft al genoeg aan zijn hoofd. En gelukkig maar dat het totale gebrek aan internet daar vooralsnog niet onder valt!