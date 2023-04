Starship raketlancering uitgesteld

Starship, het grootste ruimteschip van SpaceX tot nu toe, het model dat interplanetaire reizen mogelijk moet maken, heeft vertraging opgelopen bij de lancering.

Lancering Starship uitgesteld

Dit is de eerste keer dat dit prototype volledig getest wordt. De lancering is nu uitgesteld tot 20 april 2023. De bedoeling is dat hier alle functionaliteit van de Starship getest wordt: lancering, scheiding van de verschillende trappen, aflevering van de nuttige lading en landing. De lancering is op de website van SpaceX live te volgen.

De StarShip lanceerinstallatie. Bron: SpaceX, screenshot

Wat is Starship precies?

Starship is een herbruikbare raket met een enorme inhoud, rond de duizend kubieke meter en een totale lengte van 110 meter. Hiermee is het de grootste raket ooit gebouwd, groter zelfs dan de Saturnus V die de mens naar de maan bracht. Musk bedacht deze raket om goedkoop transport van grote hoeveelheden vracht en mensen naar de orbitale ruimte, en daarmee naar planeten als Mars, mogelijk te maken.

De Starship kan 150 ton vracht naar een lage omloopbaan (LEO) brengen en zelfs 250 ton als de raket op wordt geofferd. Daarmee is het ook de meest geschikte raket tot nu toe om de visie van Musk, een permanente menselijke nederzetting op Mars, bewaarheid te laten worden. 150 ton is precies genoeg om de Mars One missie te realiseren. Met vloeibare methaan en vloeibare zuurstof heeft SpaceX voor de Starship gekozen voor een goedkope raketbrandstof, die ook nog eens op Mars uit de aanwezige grondstoffen (kooldioxide, water) en energie te bereiden is.

Op naar Mars

Dit alles met het doel om grootschalige ruimtevaart binnen bereik te brengen en de mens een tweede thuisbasis te geven. Voor een permanente menselijke aanwezigheid zijn waarschijnlijk wel honderd of meer raketten nodig. Om een grote groep menselijke kolonisten in leven te houden zijn dingen als kassen, energiecentrales, een kliniek, woonruimtes en werkplaatsen nodig. En daarvoor is een grote transportraket als Starship essentieel. Maar ook voor de steeds toenemende menselijke activiteiten in de ruimte, en bijvoorbeeld maanreizen, is de grootste raket ooit zeer welkom.