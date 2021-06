Steam Next Fest: honderden nieuwe games gratis uitproberen - Apparata

Je hebt nu tijdelijk de kans om honderden nieuwe games gratis uit te proberen met de komst van Steam Next Fest.

Naar aanleiding van de E3 gamebeurs verschijnen de komende maanden weer een hoop nieuwe games. Maar een spel kan er nog zo gaaf uitzien in een trailer, eigenlijk wil je het eerst even rustig uitproberen. Die kans krijg je nu tot en met 22 juni met Steam Next Fest.

Dit feestje brengt honderden demo’s van nieuwe games naar Steam. Deze demo’s kun je geheel gratis uitproberen. Het is niet alleen een gouden kans om nieuwe spellen te spelen, maar zo weet je ook meteen of je geïnteresseerd bent in een eventuele aankoop als de game is verschenen.

Diverse games in de bibliotheek van Steam Next Fest zijn getoond op de E3. Er zitten echter ook games tussen die niet aandacht op het grote podium hebben gekregen. Het is bijna onmogelijk om alles uit te testen, dus zoek vooral op titels of genres die jou interesseren. Steam Next Fest is afgelopen op 22 juni. Daarmee verdwijnt ook de mogelijkheid om die honderden demo’s uit te testen. Dus jij weet wat je als PC-gamer dit weekend te doen staat. Veel succes en game plezier!