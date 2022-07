Steam op Tesla al heel dichtbij

Games spelen op je Tesla via Steam. Het komt steeds dichterbij.

Nu zijn games op een Tesla nog een gimmick. Maar Elon Musk is bloedserieus als het op gaming aankomt. Dat werd eerder dit jaar wel duidelijk toen de integratie van Steam op Tesla’s werd aangekondigd.

De afgelopen maanden was het wat stilletjes, maar er zijn zeker wel ontwikkelingen. Elon Musk heeft nu op Twitter bekendgemaakt dat je volgende maand een demo mag verwachten van Steam op een Tesla. Dit zou echt groot nieuws zijn. Volgens Musk heeft er veel progressie plaatsgevonden met de integratie van Steam.

Toegang tot de bibliotheek van Steam maakt gamen veel serieuzer. Zorg dat een controller is verbonden met de elektrische auto en gamen maar! Wachten tot de auto is volgeladen was niet eerder zo relaxed.

We’re making progress with Steam integration. Demo probably next month. — Elon Musk (@elonmusk) July 15, 2022

Het is nog afwachten welke games compatibel zijn met Steam in de auto. Zo zijn moderne Tesla’s uitgerust met een krachtige grafische kaart en processor. Technisch gezien is er best veel mogelijk. Afwachten dus welke mogelijkheden er straks zijn.

Krijgen we straks naast de consoles en PC’s ook games voor Tesla? De tijd zal het leren. Voor de liefhebbers van games is een Tesla opeens een stuk aantrekkelijker geworden.