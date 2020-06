Steam biedt nu 900 gratis game demo’s [video]

maar ook uitzendingen, interviews en live events tijdens het Steam Spellenfestival

Gaming platform Steam vestigde dit jaar, uiteraard mede door Corona, forse bezoekersrecords. Inmiddels heeft het platform haar plek dan ook veroverd in de gaming wereld. Ze zag dan ook haar kans schoon om in het gat te springen dat de afgelasting van gamebeurs E3 sloeg.

Het Steam Spellenfestival is begonnen

Het Steam spellenfestival is al op 16 juni begonnen, maar niet getreurd, want het duurt nog tot en met 22 juni. Tijdens het online festival kan je volgens een (bomvolle) agenda allerlei kennissessies bijwonen met de ontwikkelaars van jouw favoriete game(s). Ook zijn er gameplay-demonstraties en mogelijkheden om tegen de ontwikkelaars te gamen.

Steam biedt 900 gratis gamedemo’s

Het mooie is dat er ook ruim 900 games in demo te bekijken en/of te spelen zijn. Je hoeft je dus niet te vervelen in de komende dagen. Het is natuurlijk ook goed meegenomen dat het festival gratis online te bezoeken is.

Om alvast in de stemming te komen deel ik hierna een aantal opvallende demo’s.

Methamorphosis

Als je Franz Kafka als inspiratie neemt voor een game kun je wat bijzonders verwachten. Ben je benieuwd of dat gelukt is?

Balsa Model Flight Simulator

Als je nog geen zin hebt om jouw hele kamer om te bouwen tot Flightsimulator kan je natuurlijk altijd klein beginnen. Bijvoorbeeld met modelvliegtuigjes vliegen.

Chicory: A colorful taste

Zoals altijd kom je ook op dit festival wel dingen tegen waarvan je denkt ‘leuk, maar… wat moet ik ermee?’ Deze Zelda met kleurtjes geeft veel digitale bezoekers dat gevoel.

Heb jij ook zin om het Steam Spellenfestival te bezoeken? Op deze website zie je alles.