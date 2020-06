Steam Summer Sale Top 10 – De dikste singleplayer koopjes

In deze Steam Summer Sale top 10 pakken we de 10 dikste singleplayer franchises erbij die voor gigantische kortingen te krijgen zijn.

Verstop je portemonnee, want de Steam Summer Sale is begonnen! Tijdens deze doldwaze uitverkoop kun je talloze games voor een prikkie in de virtuele winkel op de kop tikken. In dit artikel pakken we 10 van de dikste aanbiedingen erbij. En omdat we nog steeds (gelukkig wel in mindere maten) thuis moeten zitten, pakken we er vandaag de tofste singleplayer-ervaringen bij.

Spelregels: In de Steam Summer Sale top 10 pakken we games erbij met een toffe singleplayer-ervaring. Omdat de Steam Summer Sale zo groot is, hebben we de dikste franchises uitgezocht voor je. Games in deze lijst moeten in elk geval 50% korting hebben. Als de korting verschilt per game binnen de franchise, dan pakken we de nieuwste game als voorbeeldpercentage.

Dark Souls franchise – 75% korting

Mocht thuiszitten nog geen marteling zijn, dan zorgt deze snoeiharde hack&slash game daar wel voor. Strategische gevechten, een dikke RPG-saus, moeilijke boss battles en vooral héél veel dood gaan.

Batman Arkham franchise -75% korting

Je hoeft geen Batman-fan te zijn om te genieten van de Batman Arkham-franchise. Deze knokgames vertellen een meeslepend Batman-verhaal en laten je in het proces een complete badass voelen. Sluipen, vechten, racen en vleermuis-gerelateerde gadgets gebruiken; Batman Arkham doet het vlekkeloos.

Dishonored franchise – 70% korting

In deze verhalende zandbak speel je een bovennatuurlijke sluipmoordenaar. Iedere missie is als een blank canvas. Elke missie geeft je een doelwit en het is aan jou hoe je de tijd buigende, materie transformerende, hersenspoelende krachten van de hoofdpersoon gebruikt.

The Elder Scrolls franchise – 60% korting

Skyrim is tot op de dag van vandaag een van de meest gerenommeerde RPG’s ooit. Het fantasy-verhaal is meeslepend, de wereld is prachtig en de gameplay is om van te smullen. Mocht je deze iconische game nog niet gecheckt hebben, dan is hij tijdens de Steam Summer Sale voor een prikkie te vinden. Oh, en de rest van de franchise is ook de moeite waard!

Assassin’s Creed franchise – 67% korting

De razend populaire assassijnenfranchise Assassin’s Creed komt binnenkort met een nieuw deel. Tot die tijd zijn er daarentegen nog een aantal pareltjes in deze franchise en nu is het moment om ze te checken. Iedere game speelt zich af in weer een nieuwe historische. Omgevingen in de ene game zijn nog indrukwekkender dan in de volgende. Iedere game bevat een meeslepend verhaal, verrukkelijke actie en weer een nieuwe semi-realistische geschiedenisles die je vooral niet voor een examen moet gebruiken.

The Witcher franchise – 60% korting

Zoals we ook al in dit artikel schreven, is The Witcher 3 een van de meest meeslepende, uitgebreide singleplayer RPG’s ooit. Het heeft elementen van Dark Souls, maar ook een briljant verhaal. Het heeft de diepgaande RPG-gamepaly van Skyrim, maar ook geweldige graphics. En mocht je de oudere Witcher-games ook nog willen spelen, die zijn voor enkele euro’s binnen te hengelen.

Metal Gear Solid franchise – 75% korting

De recente Metal Gear Solid-franchise is één deel cinematische gameplay, één deel tactische stealth gameplay en één deel open wereld extravaganza. In de Metal Gear-games speel je met een paar van de iconische karakters uit de (voor outsiders verwarrende) omvangrijke verhaallijnen. En dat alles voor een fractie van de normale prijs.

Bioshock franchise – 70% korting

Bioshock combineert het shooter-genre met een meeslepend en mysterieus verhaal. De game speelt zich af in een omvangrijke en thematische wereld vol unieke omgevingen. Je komt voor de heerlijke gameplay, je blijft voor de verhalende ervaring.

Total War franchise – 66% korting

In tegenstelling tot de meeste games in dit lijstje, draait de Total War-franchise niet om het verhaal. Nou ja, je maakt je eigen verhaal. Van Rome tot aan de middeleeuwen en van feodaal Japan tot aan het fantasy-rijk van Warhammer; Total War is een briljante real-time strategy franchise waarin je hele rijken opbouwt en immense gevechten uitvecht.

Hitman franchise – 70% korting

Hitman is alweer de derde franchise waarin je een sluipmoordenaar speelt. In deze franchise doe je het daarentegen met stijl. Als Agent 47 is het jouw taak om talloze bad guys (en girls) om te leggen. Dat doe je op creatieve, efficiënte en soms hilarische manieren. De langlopende franchise vond zichzelf opnieuw uit; vooral de reboot games zijn dus een waar plezier.