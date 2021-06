Steam Summer Sale: Top 10 iconische games met dikke korting - Apparata

Tijdens de Steam Summer Sale kun je eindelijk die must-play iconische games kopen tegen een dikke korting. Dit zijn de 10 grootste aanraders.

De Steam Summer Sale is live en dat betekent ongekende aanbiedingen voor praktisch iedere game ooit. Om je een handje te helpen in de zee van goedkope games maken we vandaag een lijstje met 10 must-play iconische games, die je nu voor een prikkie kunt krijgen. Mocht je favoriete game er niet bij zitten, laat het dan vooral weten in de comments!

Steam Summer Sale

De jaarlijkse Steam Summer Sale is een ongekend korting-festijn voor liefhebbers van games. Spellen worden met absurde kortingen de deur uit gedaan. Dit is het moment om die ene game aan te schaffen waar je al lang op aast. De titels in dit lijstje vallen eigenlijk allemaal onder de categorie ‘ik wilde hem al heel lang maar het kostte me te veel’.

Verdere spelregels zijn simpel: de games moeten minimaal 33% afgeprijsd zijn. Anders is de noemer ‘dikke korting’ immers onterecht. Daarnaast moeten de games algemeen als klassieke, iconische of anderzijds legendarische pareltjes gezien worden.

Eén curveball die wat uitleg vergt, is Cyberpunk 2077. We weten allemaal dat het spel een desastreuze launch achter de rug heeft. Langzaam maar zeker is de game daarentegen ‘af’. Ja, dat had bij launch al het geval moeten zijn, maar toch. CD Projekt Red heeft nu zelfs aangegeven dat ze tevreden zijn over de stabiliteit en performance van de game, zo schrijft VideoGamesChronicle. Dus nu is het moment voor alle sceptici om de game – volledig ‘af’ en stabiel – met een solide korting aan te schaffen!

Top 10 iconische games met een dikke korting