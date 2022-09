Steam Wallpaper Engine helpt Chinezen aan erotiek

Op dit moment de meest populaire wallpaper binnen de app, vooral door Chinese gebruikers. Bron Steam Wallpaper Engine, fair use

Steam Wallpaper Engine is de nieuwste manier om aan de strenge censuur op alles wat met erotiek te maken heeft in China te ontkomen. Maar voor hoe lang nog?

Strenge censuur op erotiek

De Communistische Partij van China heeft het beste met haar onderdanen voor. Zo wil de partij deze beschermen tegen perfide invloeden, zoals erotiek. Dit wordt daarom ongeveer even streng weg gecensureerd als subversieve politieke inhoud.

Dat vinden Chinese gamers, meestal single jonge mannen, vanzelfsprekend niet leuk. Maar gelukkig voor hen hebben ze een uitweg gevonden. En wel op een onverwachte manier, via Steam Wallpaper Engine.

Steam Wallpaper Engine

Als één van de weinige platformen in China is het gameplatform Steam nog steeds toegankelijk. Dat geldt ook voor de app. Met deze app kun je op je beeldscherm een videoclipje of film laten lopen, in plaats van de saaie stilstaande achtergrond. Die video kan natuurlijk vlak voor het slapengaan een saaie toespraak van president Xi Jinping zijn, maar de kans is groter dat er wat ondeugender inhoud bij de vele Chinese gebruikers van Steam Wallpaper Engine hun beeldschermen opluistert.

Naar Nederlandse maatstaven zijn deze video’s nogal braaf en zouden wij ze niet als erotisch zwaar prikkelend zien. Maar toch is de Chinese overheid verontrust over deze bedreiging voor de gamende jeugd. Het is een voortdurend kat en muis spel tussen de Chinese gamers en de censors van de overheid. Want als een filmpje te gewaagd is en te populair wordt, wordt het verwijderd.

Gamers genieten nog zolang het kan

Hoe lang dit Steam Wallpaper Engine luik naar de buitenwereld nog open blijft staan, is onbekend. Waarschijnlijk zal de Partij ook hier uiteindelijk paal en perk aan stellen, want de Partij wint altijd. En heeft altijd gelijk. Maar tegen die tijd zullen de gamers waarschijnlijk wel een nieuwe manier verzonnen hebben om de censuur te ontwijken. Want de partij beschikt, maar de gamer wikt.

MIT Technology Review