Steam Winter Sale Top 5 koopjes om het jaar mee af te sluiten - Apparata

Met Kerst is Steam altijd vrijgevig, zo blijkt maar weer uit de huidige Steam Winter Sale. Wij maakten een diverse selectie must-have toppers.

De Steam Winter Sale is van start gegaan en dat betekent ongekende koopjes voor iedereen. De zomer- en winteruitverkoop van het PC platform staan bekend om de gigantische hoeveelheid lekkers. Om toch een beetje orde in de chaos te scheppen; vandaag hebben we vijf games (of franchises) geselecteerd waar je uitzonderlijk veel waar voor uitzonderlijk weinig geld krijgt.

Steam Winter Sale voor iedereen

Mocht je jouw favoriete game missen, laat het iedereen weten in de comments! Verder, er is natuurlijk tijdens de Steam Winter Sale voor iedereen wat lekkers. Daarom hebben we een diverse selectie games gekozen zodat er voor (bijna) iedereen wat bij zit. Let’s go!

Bioshock: The Collection – €11,99 (80% korting)

Iedereen die Bioshock nog nooit gespeeld heeft, mist een iconische franchise. Tijdens de Steam Winter Sale check je alle drie de games uit de serie voor een luttele twaalf euro. Als bonus krijg je er alle DLC bij en zijn de eerste twee games (respectievelijk uit 2007 en 2010) geremastered. Ofwel, extra goede graphics, extra lage prijs.

The Witcher 3 GOTY Edition – €14,99 (70% korting)

Er gaat geen Steam sale voorbij zonder The Witcher 3 voor een prikkie aan te bieden. De gigantische en toch wel meesterlijke RPG inclusief alle DLC is voor de prijs van een gemiddelde indie-game beschikbaar. Juist nu is dat een zegen, gezien veel gamers misschien teleurgesteld zijn door Cyberpunk 2077. De ontwikkelaar maakte daarvoor dus The Witcher 3, tot dusver hun meesterwerk en als ik zou moeten kiezen, zou Geralt het sowieso winnen van V!

The Sims 4 – €4,79 (88% korting)

Uiteraard hoeft het allemaal niet om schieten en hakken en zagen te gaan. Voor de casual speler is er bijvoorbeeld nog altijd The Sims 4. Momenteel komst de levens-simulator geen drol ofwel het perfecte moment om in te stappen. Het verdienmodel van de game is overigens wel behoorlijk misselijk, want er zijn talloze (peperdure) uitbreidingen voor de game te kopen. Gelukkig zijn ook die stukjes extra content nu voor 50% van de prijs te verkrijgen!

Cities: Skylines – €6,99 (75% korting)

Voor de strategen onder ons is er natuurlijk ook Cities: Skylines. Als je van city-builders houdt dan is dit simpelweg een must have! Het is een spirituele opvolger van SimCity maar dan verfijnder, diepgaander en grofweg beter. Ook hier geldt wel, er is een hoop extra content beschikbaar. Wederom krijg je op alle DLC 50% korting. Dat neemt niet weg dat zelfs de basisgame al een waar genot is. En met de mod-integratie van Steam kun je eigenlijk onbeperkt de game uitbreiden.

DIRT Rally 2.0 – €4,99 (75% korting)

Tot slot nog een race game om zo’n beetje alle genres te hebben gehad. DIRT is een heerlijke combinatie tussen de simulatie van een Forza, met de lekkere snelheid van een Need For Speed. DIRT Rally 2.0 begeeft zich daarnaast uiteraard voornamelijk op onverharde wegen. Lekker scheuren door de modder. En dat voor een prikkie dankzij de Steam Winter Sale!