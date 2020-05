Steeds meer Apple Stores weer open, en Nederland?

Je kunt in diverse landen weer naar de Apple Store voor nieuwe producten, vragen en reparaties.

Uit voorzorg om verspreiding van het coronavirus nam Apple een drastische maatregel. Over de hele wereld werden Apple Stores gesloten tot onbepaalde tijd. Inmiddels is het Amerikaanse techbedrijf al een tijdje bezig de winkels weer te openen, ook in Europa.

In China gingen de deuren al meer dan een maand geleden open. In Zuid-Korea, Oostenrijk en Australië kun je inmiddels ook weer terecht bij de Apple Stores. Nu heeft het Amerikaanse techbedrijf bekendgemaakt de winkels in Zwitserland te heropenen. Het gaat hier om vier vestigingen in Zurich, Wallisellen, Genève en Basel, aldus Bloomberg.

More Apple Store reopenings: Switzerland’s four locations make their comeback on May 12th https://t.co/IvwqrU5EBg — Mark Gurman (@markgurman) May 9, 2020

De heropening is vanaf morgen, maandag 11 mei. Apple neemt hygiëne maatregelen in acht om zoveel mogelijk te voorkomen dat het coronavirus zich kan verspreiden. In de Verenigde Staten is Apple tevens begonnen met het heropenen van de Stores. Volgende week gaat de eerste winkel in Idaho, South Carolina open.

Hoewel we hier in Nederland versoepelende maatregelen hebben met betrekking tot het coronavirus, zijn de Apple Stores hier nog gesloten. Apple heeft winkels in Den Haag, Amsterdam en Haarlem. Het is niet bekend wanneer het techbedrijf in Nederland kiest voor het heropenen van de winkels.