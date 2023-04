Steeds meer games voor mensen met een beperking 

Waar je vroeger nog ouders had die al het elektronische speelgoed ‘Nintendo’s’ noemden, is vandaag de dag bijna iedereen een gamer. Of je nu op de telefoon een game speelt of lekker ouderwets op de computer: veruit de meeste Nederlanders gamen weleens. Ruim meer dan de helft van de 18-35 jarigen heeft bijvoorbeeld minstens één game-console thuis staan, zo blijkt uit onderzoek van Telecompaper. Dat al die gamers niet allemaal hetzelfde soort mensen zijn, is logisch.

Echter, sta je er weleens bij stil dat wat de meeste games vragen van hun publiek, twee werkende handen, goeie ogen (met of zonder hulpmiddel) en een redelijk reactievermogen, niet iedereen ter beschikking staat. Nederland staat vol rolstoelhellingen en trapleuningen omdat we mensen met een beperking ook zo veel mogelijk bewegingsvrijheid gunnen. Hoe zit dat eigenlijk bij games? Je leest het in dit artikel.

Een groeiende markt

Het is een nieuwe ontwikkeling: toegankelijkheid van games vergroten voor iedereen. Op zich niet zo gek, aangezien de game-industrie zelf nog niet zo lang meedraait. Toch is het thema al in zo’n mate onderdeel van de industrie dat er zelfs prijzen voor worden uitgereikt, bijvoorbeeld bij de Game Awards. De prijs werd voor het eerst uitgereikt in 2020 en ging toen naar The Last of Us 2. In 2021 ging dit award naar de game Forza Horizon 5, en afgelopen jaar naar God of War Ragnarök. De laatste game, ontwikkeld door Sony Santa Monica, heeft opties om de besturing en het beeld aan te passen, maar ook opties om de tijd die je krijgt voor het oplossen van puzzels te vergroten. De complete lijst aan ‘accessibility features’ staat bijvoorbeeld op de website Can I Play That.

Can I Play That is een mooi voorbeeld van de ontwikkelingen op dit gebied. In 2018 begon de site als een fanproject om gamers met een beperking te helpen achterhalen of ze een bepaalde game wel kunnen spelen. Inmiddels zit er een compleet professioneel team achter en bieden ze zelfs workshops aan. Ook verkoop websites bieden steeds meer vergelijkbare hulp aan. Zo gaat Sony op hun webwinkel, de Playstation Store, ‘accessibility’ informatie standaard weergeven.

Ontwikkelingen van eigen bodem

De innovatie komt gelukkig niet alleen van de grote bedrijven en branche-events. Er zijn steeds meer kleine bedrijven die zich specialiseren op het gebied. Ook in Nederland! Het Brabantse Abstraction bijvoorbeeld. We leven gelukkig in een wereld waar je als kleurenblinde niet meer hoeft te vertrouwen op anderen om de tijger in het lange gras te spotten. Maar als je in groepsverband wil gamen, heb je al snel het nakijken op de rest wanneer je moeite hebt bepaalde kleuren van elkaar te onderscheiden.

Abstraction ontwikkelt kleurenpaletten die hier bij helpen. Bijvoorbeeld door het contract aan te passen. Deze ontwikkelingen worden vervolgens toegepast door game developers. En dat gaat steeds vaker vanaf het begin stadium. Vroeger waren dit soort settings vaak een nagedachte. Nederlandse ontwikkelaar Guerilla Games heeft voor haar laatste release, Horizon Forbidden West, extra aandacht besteed aan ‘accessibility’, en heeft de lijst aan features zelf online gezet.

Een nieuwe standaard

Dat een ontwikkelaar aandacht besteedt aan het thema wordt ondertussen zelfs verwacht. Zo kreeg Bandai Namco, de ontwikkelaar van Elden Ring kritiek op het gebrek aan ‘accessibility features’. Dan hebben we het niet over de eerste of de minste game. Elden Ring was na de release vorig jaar razend populair. De PC versie scoort 94 uit honderd punten op Metacritic, wat volgens de website neerkomt op universeel lof. Fantasy grootheid George R. R. Martin werkte mee aan het verhaal. En toch, het grote profiel van de game maakt het ontbreken van accessibility features alleen maar meer opvallend.

Gelukkig is de algehele trend positief voor gamers met een beperking. Voor steeds meer mensen vallen de barrières om mee te doen met gamen weg. Dat is aangezien gamen steeds meer een universeel fenomeen wordt, een groot goed. Toch valt er nog genoeg te halen. The Last of Us maakte furore door de hulpmiddelen die het spel biedt voor blinde spelers, maar zulke hulpmiddelen zijn zeldzaam. Ook mensen die om wat voor reden dan ook maar over één hand beschikken, krijgen vaak het nakijken. Maar de toekomst is veelbelovend!