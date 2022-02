Stel leefde met miljarden euro’s aan Bitcoin lang onder de radar

Totdat justitie in beeld kreeg wat hier echt aan de hand was. Het verhaal achter de Bitcoin-oplichterij van Ilya Lichtenstein en Heather Morgan.

Ze leefden een ogenschijnlijk normaal leven zoals ieder ander stel. Ilya Lichtenstein en Heather Morgan, woonachtig in Manhattan in New York. Op de inmiddels verwijderde Instagram-pagina zag het er allemaal doodgewoon uit. En toch had dit stel toegang tot miljarden dollars aan Bitcoin, afkomstig van Bitfinex.

Ilya Lichtenstein en Heather Morgan

Door de jaren heen zijn diverse cryptocurrency handelskantoren slachtoffer geweest van een hack. Een bekende kraak was Bitfinex in Hong Kong. Al die gekraakte handelskantoren levert heel veel missen crypto op. Waar gaat dat geld allemaal heen? In het geval van de kraak op Bitfinex is een deel in handen gekomen van dit Amerikaanse stel. Het ging hier om een niet al te misselijk bedrag van 3,6 miljard dollar. Omgerekend zo’n 3,2 miljard euro.

De Bitcoin werd zes jaar geleden gestolen. Al die tijd leefde het stel een normaal bestaan om onder de radar te blijven. Dus geen dure auto’s, luxe vakanties of prijzige kleding. Een slimme strategie, toch liep het stel tegen de lamp. Amerikaanse justitie kreeg de twee in beeld. En nu loopt er een aanklacht tegen de twee.

Justitie verdenkt ervan dat Ilya Lichtenstein en Heather Morgan in totaal 119.754 aan Bitcoin zouden witwassen. Het geld is in beslag genomen door justitie. Een rechter gaat zich buigen over de zaak. Hen hangt een zware gevangenisstraf van 25 jaar boven het hoofd. (via New York Times)