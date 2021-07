Stemming rond Ethereum positief: explosieve stijging verwacht!

Rondom de crypto Ethereum is een positief sentiment. Volgens experts zal er een stijging komen, lees er hier meer over.

Er is een prijsvoorspellingspeiling gemaakt door Finder. Daaruit blijkt dat Ethereum een bullish jaar zal hebben. Dit zal inhouden dat de koers naar alle verwachting zal stijgen. Althans, dat vinden de experts. De gemiddelde prijs die het op de tweede grootste crypto volgens marktkapitalisatie dit jaar zal bereiken, is ongeveer $4,5K. Dit denken de ondervraagde experts in de cryptocurrency-industrie.

Stemming rond Ethereum positief

De experts zijn het er over eens, de munt zal gaan stijgen. Op de lange termijn zien zij een stijging en wordt er een prijs verwacht van ongeveer $18K voor het jaar 2025. In het panel van Finder zitten 42 experts. En een grote meerderheid -namelijk 27- verwachten dat Ethereum nog eind dit jaar de $4.596 zal aantikken. Zij geven meerdere redenen hiertoe, maar de meeste zien een bullish markt komen voor de gehele crypto- industrie. Ook heeft Ethereum aangegeven dat ze aan het werken zijn om (nog) verder te kunnen opschalen.

Voorspelling

De CEO van Allnodes Konstantin Boyko-Romanovsky, die werd geraadpleegd in de peiling, gaf een voorspellingsprijs van $5000 voor het einde van dit jaar. De reden voor deze bovengemiddelde voorspelling is volgens hem de constante ontwikkeling van Ethereum. Dit draagt bovengemiddeld bij aan het sentiment rondom de crypto en de daarbij behorende groei.

En dat zien we het afgelopen jaar ook terug. De digitale munt is enorm gegroeid. En met de opkomst van de zogenaamde schaalnetwerken zoals Arbirum stelt doctoraat kandidaat van de Universiteit van Saskatchewan, Ajay Shrestha, dat dit heel belangrijk is voor de valuta. Ook over de lange termijn zijn de experts het eens. De gemiddelde voorspelling van de panelsignalen over Ethereum zal in 2025 $17.810 bereiken.