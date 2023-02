Sterkste MRI-scanner wereldwijd gebouwd in Radboud

De komende drie jaar wordt er in de Radboud Universiteit hard gebouwd aan de sterkste MRI-scanner wereldwijd. Waar normaal de scanners een magneetsterkte hebben tot 3 tesla, heeft deze sterke scanner 14 tesla. Op dit moment zijn de beste MRI-scanners te vinden in Parijs en Maryland. Deze scanners beschikken over een sterkte van 11,7 tesla.

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek – afgekort de NWO – heeft 19 miljoen euro vrijgemaakt om Radboud als mekka van de MRI te maken.

Wat is een MRI-scanner?

MRI is een afkorting voor Magnetic Resonance Imaging. Met behulp van magneetvelden en radiogolven is de MRI-scanner in staat om afbeeldingen van het lichaam te maken. Onder andere organen, bloedvaten, botten, spieren, pezen en zenuwen kunnen op deze manier goed worden beoordeeld. Met deze scan zijn er geen röntgenstralen. Dit is wel het geval bij een CT-scan.

Hieronder wordt laten zien hoe een MRI-scanner precies werkt. Deze video is Engelstalig.

Waarom in Nijmegen?

De gehele MRI-sector houdt zich bezig met het bouwen aan de nieuwe en wereldwijd sterkste scanner. In Nederland zijn er op dit moment in Amsterdam, Leiden en Utrecht scanners te vinden met 7 tesla. In Maastricht is er een scanner met 9,4 tesla. Ondanks dat de plaatsing van de nieuwe scanner op het terrein van het Radboudumc in Nijmegen zal worden geplaatst, is het beschikbaar voor alle wetenschappers in ons land. Er is gekozen voor Nijmegen aangezien dit de plaats is waar het Donders Instituut voor hersenonderzoek gevestigd is.

Wat zijn de voordelen van de nieuwe MRI-scanner?

Met een krachtige scanner op 14 tesla worden bijvoorbeeld hersenen nog gedetailleerder in beeld gebracht. Afzonderlijke lagen worden hiermee zichtbaar. Daarnaast zal ook het onderzoek naar hersenaandoeningen profijt hebben van de MRI. Onder andere projecten met de volgende hersenaandoeningen zullen meer kennis verkrijgen dankzij deze ontwikkeling: Multiple Sclerose, ziekte van Parkinson, psychiatrische stoornissen, vasculaire hersenaandoeningen en dementie.