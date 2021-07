Steve Jobs 1973 sollicitatiebrief wordt dubbel verkocht

Twee verkopen van één ding, namelijk de Steve Jobs 1973 sollicitatiebrief. Als NFT en als fysiek exemplaar.

De afgelopen jaren is de wereldberoemde sollicitatiebrief van Steve Jobs uit de jaren zeventig meerdere keren van de hand gedaan. Keer op keer leverde de brief meer geld op. Een prima investering dus. De brief werd voor het laatst in maart van dit jaar verkocht voor meer dan twee ton. Nu gaat de sollicitatiebrief weer in de verkoop, maar met een twist.

Naast het fysieke exemplaar zal de Steve Jobs 1973 sollicitatiebrief ook als NFT verkocht worden. Niet alleen uniek, ook een bijzondere verkoopmethode. Beide items worden naast elkaar op een speciale website geveild. Je kunt van beide items de veiling volgen. De makers achter de website willen uitvogelen of een digitale waarde ook in de buurt komt van het echte werk. Voorlopig is dat nog niet zo. Op dit moment staan de biedingen voor de echte brief mijlenver voor op de NFT.

Voor de verkoper is het dubbel winst pakken op deze manier. De veilingen lopen over een kleine week af. Het is afwachten hoe dit gaat uitpakken. Als de brief niet verkoopt voor meer dan twee ton en de NFT ook weinig oplevert was het een duur experiment geweest. Bieden op de echte brief gaat in dollars. Voor het digitale exemplaar dien je in Ethereum te bieden.