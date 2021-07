Steve Jobs sollicitatiebrief was een goede investering

Hier is het bewijs dat de Steve Jobs sollicitatiebrief een uitstekende investering is geweest. Of dat nu ook zo is moet nog blijken.

Recent kon je hier op Apparata lezen dat de Steve Jobs sollicitatiebrief uit 1973 weer eens geveild ging worden. Nu blijkt dat de koper die de brief te veil heeft aangeboden een meesterzet heeft gedaan. Deze persoon heeft in elk geval een lekkere boterham aan de winst overgehouden.

In maart 2021 werd de Steve Jobs sollicitatiebrief verkocht voor 223.000 dollar. Echter, tijdens de veiling van afgelopen week is de brief opnieuw verkocht voor maar liefst 343.000 dollar. Althans, de brief werd verkocht in Ethereum met een waarde van dat bedrag. Een prima investering, want de waarde van de brief is in luttele maanden meer dan 50 procent in waarde gestegen.

Een minder groot succes was de NFT. De brief werd niet alleen fysiek, maar ook als non-fungible token van de hand gedaan. De biedingen op de NFT verliepen niet zo lekker. Het hoogste bod kwam uit op 23.000 dollar en is ook verkocht voor deze prijs.

Voor de verkoper was dit een experiment. Kijkende of er net zoveel interesse zou zijn in het fysieke exemplaar als het digitale exemplaar. Nou, nee dus. Desalniettemin een leuke winst voor de verkopende partij.