Stevige 120W smartphone oplader komt er al bijna aan!

Xiaomi komt zeer binnenkort waarschijnlijk met de onthulling van hun razendsnelle 120W smartphone oplader.

We hebben 2021 al het jaar van de supersnelle smartphone laders genoemd. Een nieuwe lek lijkt dat te ontkrachten. 2020 zou namelijk al het jaar van ‘even binnen 15 minuten mijn phone volladen’ worden. Het Chinese Xiaomi vraagt certificatie voor een 120 Watt smartphone oplader aan, zo spot MySmartPrice. En daarmee komen we dicht bij een nieuw era van opladen. Tenminste, als het veilig kan.

Xiaomi 120W smartphone oplader

Het certificaat, dat de Chinese overheid uitgeeft als een product veilig gebruikt kan worden, toont een nieuwe oplader van Xiaomi. Het Chinese bedrijf geeft de Xiaomi MDY-12-ED oplader een spanning van 20 volt en een stroomsterkte van 6 ampère mee. Met andere woorden, een smartphone oplader van 120 Wat.

Het gaat hier om een nog niet aangekondigde oplader voor een nog niet aangekondigde Xiaomi smartphone. Naast de Redmi-spinoff is het merk daarentegen vooral bezig met een high-end Mi-serie.

En laat die serie nou al in verband zijn gebracht met deze absurde smartphonelader. De Mi Note 10 zou al geflirt hebben met 120W opladen. Maar omdat de techniek nog te heet zou worden en er schade aan de batterij zou ontstaan, werd daar nog vanaf gezien. De Mi Note 11 wordt daarentegen zeer binnenkort (vermoedelijk deze maand) aangekondigd. Kortom, het is aannemelijk dat we in juli al geconfronteerd worden met deze nieuwe vorm van laden. Dan is het zover: een 4000mAh in minder dan een kwartier volledig opladen!

