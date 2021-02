Stiekem naar Clubhouse luisteren zonder account - Apparata

Opnamen op Clubhouse die niet voor je oortjes bestemd zijn, zonder account anoniem luisteren. Dat was mogelijk.

Het hele idee van Clubhouse is dat het een exclusief platform is. Alleen met een account en een uitnodiging krijg je toegang tot een wereld waar anderen niet zomaar bijkunnen. Die magie gaat een beetje kapot als er opeens een site is waar je gewoon anoniem naar Clubhouse opnamen kan luisteren. Toch was dit de realiteit.

Clubhouse luisteren zonder account

Het is een gebruiker gelukt om audio van de app op te slaan (dat is normaal gesproken niet mogelijk). Vervolgens werd de audio aangeboden op een website. Clubhouse was snel op de hoogte van dit schandaal en heeft inmiddels de gebruiker verbannen. Ondanks het snelle ingrijpen is de reputatie van de app wel beschadigd. Blijkbaar is de applicatie toch niet zo anoniem als sommigen dachten.

Clubhouse stelt gebruikers gerust door te zeggen dat ze maatregelen hebben genomen. Een herhalende situatie zou niet langer mogelijk zijn. Het bedrijf heeft echter geen details bekendgemaakt hoe ze dit lek precies hebben gedicht. Dat blijft, net als de app, geheimzinnig. Laat dit ook meteen een waarschuwing zijn voor Clubhouse-fanaten. Het is en blijft een online app. Denken dat je met zo’n app daadwerkelijk anoniem kan losgaan met audio clips is een fata morgana en kan in het ergste geval tegen je gebruikt worden. (via Bloomberg)