Stilride SUS1 is niet de zoveelste Vespa-kloon

Iets anders en van Zweedse makelij. De SUS1 van Stilride ziet er veelbelovend uit. Het is weer eens wat anders.

Als je een elektrische scooter van een startup koopt wil je ook iets bijzonders toch? Een design dat zo uniek is dat je vrienden geen link kan leggen met een ander bekend merk. Je kunt op safe spelen en een elektrische Vespa scooter kopen, maar dat is binnen de gebaande wegen denken. Wie iets out of the box overweegt moet de Stilride SUS1 eens bekijken.

Stilride is een startup die werkt volgens het Japanse origami principe. Aan de hand van een minimalistisch, maar functioneel design is deze elektrische scooter tot stand gekomen. Het voertuig is duurzaam en gemaakt van gerecycled roestvrij staal. De elektrische scooter beschikt over een vermogen van 11 kW, dat is gelijk aan een kracht van 125 cc.

De Zweedse startup claimt een rijbereik van meer dan 120 kilometer. Voor de Nederlandse markt is het altijd weer even kijken hoe de RDW zo’n voertuig beoordeelt. Met een topsnelheid van 100 km/u is het in elk geval evident dat een kentekenplaat vereist is, inclusief een actieve verzekering. Anders mag je er de openbare weg niet mee op.

De elektrische tweewieler staat op grote 13-inch terreinbanden van Goodyear. Onbekend is nog wat de duurzame Stilride SUS1 moet gaan kosten. Wel is duidelijk dat het Zweedse bedrijf een marktlancering voor het einde van 2022 in Europa voor ogen heeft.