Stop met e-mailen van bestanden naar jezelf!

De oplossing is namelijk hier. Het is binnenkort niet meer nodig om bestanden naar jezelf te e-mailen.

We hebben het allemaal wel een keertje gedaan. Gewoon, omdat het makkelijk is en omdat je zeker weten een bestandje niet zou willen kwijtraken. Of op een ander apparaat zou willen openen. De oplossing is simpel, je mailt gewoon naar jezelf. In deze tijd van technologische ontwikkelingen zou dat toch niet nodig zijn. En dat klopt.

Bestanden e-mailen naar jezelf

Google werkt namelijk op dit moment aan een oplossing. De nieuwe toepassing moet het makkelijker en intuïtiever maken om bestanden naar jezelf te mailen. Het bedrijf lanceerde onlangs Near Share op ChromeOS en Android, als concurrent van Apple’s AirDrop. Hiermee kan je eenvoudig bestanden naar apparaten in de buurt sturen. Het enige probleem is dat het niet superhandig is als je bestanden probeert te delen met je eigen apparaten. Google komt met Self Share om dit op te lossen. Je kan daarmee een vlaggetje aanzetten in het programma. Staat dit aan dan zou je een nieuwe optie ‘Verzenden naar uw apparaten’ in het nabijgelegen deelmenu moeten kunnen zien.

Welkome toevoeging

De functie wordt op dit moment nog ontwikkeld en is nog niet gereed. Het zal nog wel even duren voordat gewone gebruikers er toegang tot hebben. De functie zal gelanceerd worden voor Chrome OS. Maar Google kennende zal het ook uitgebreid worden naar andere apparaten.

Op het technologie evenement CES 2022 kondigde het bedrijf aan dat het Near Share naar Windows zou brengen. Het is al jaren in ontwikkeling, dus het wordt wel tijd dat het er komt. Het is redelijk om aan te nemen dat het bedrijf uiteindelijk ook soortgelijke functies voor zelf delen zou willen aanbieden.