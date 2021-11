Stop met vuren! Kalashnikov gaat elektrische auto’s maken

Nee, geen grap. Kalashnikov, de fabrikant van vuurwapens, stapt in een andere markt en gaat elektrische auto’s produceren.

We kennen de naam Kalashnikov natuurlijk van het geweer. Wie heeft er niet mee geschoten. In Call of Duty dan hé. Een Kalashnikov is een van een reeks automatische geweren gebaseerd op het originele ontwerp van Mikhail Kalashnikov. Ze zijn officieel bekend in het Russisch als “Avtomát Kaláshnikova”, maar zijn algemeen bekend als Kalashnikovs, AK’s, of in Russisch jargon een “Kalash”.

Kalashnikov en elektrische auto’s

Na 214 jaar wapens te hebben gemaakt, kijkt het bedrijf nu naar een deel van de EV-markt. Eerste gedachte daarbij is natuurlijk een stoere legerbak met overal geweren en rakketen. Helaas, dat is niet zo. Patentafbeeldingen, onlangs gepubliceerd in de open database van het Russische Federale Instituut voor Intellectuele Eigendom (FIPS), tonen de mogelijke productieversie van twee stedelijke elektrische minicars: een vier- en een driewieler.

Kalashnikov toonde voor het eerst zijn UV-4-vierwieler in 2018, aanvankelijk gepresenteerd als een prototype op het internationale forum ARMY. Er is ook een taxiversie. Deze versie deelde in principe dezelfde kenmerken als het origineel, maar had een verbeterd airconditioning- en verwarmingssysteem.

Kalashnikov

Styling

Van styling en design moeten Russische, of auto’s uit het Oosten, het niet hebben. De nieuwe patentafbeeldingen geven aan dat de UV-4 niet veel is veranderd, met behoud van de originele vreemde vorm van een vierwieler. Waardoor hij heel veel lijkt op een langwerpige Renault Twizy, de deuren in militaire stijl en de blootgestelde wielen .

Als we aannemen dat het dezelfde specificaties deelt met zijn voorgangers, dan zou het een (niet-gespecificeerd) batterijpakket hebben dat een topsnelheid van 80 km/u en een bereik van 150 km zou moeten mogelijk maken. Het bedrijf heeft ook een vermogen van 67 pk gemeld.

Wat het interieur betreft, kunnen we verwachten dat het de minimalistische stijl van het exterieurontwerp zal behouden. Je hebt alleen de essentiële dingen. Misschien dat het voertuig in het Oosten makkelijker populair kan worden, enkel en alleen door de naam. Hier bij ons, in het Westen, zal dat een stuk moeilijker zijn.