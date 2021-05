Straks Google Assistent openen zonder ‘Hey Google’ te zeggen - Apparata

Het is binnenkort mogelijk om Google Assistent te openen zonder iets te zeggen.

Iedereen kent natuurlijk wel de zinnen ‘Oké Google’ of ‘Hey Google’. Hiermee maak je de Google Assistent wakker en kan je er gebruik van maken. Maar dat is best lastig als je in een lawaaierige omgeving staat. Google komt met een oplossing.

Google Assistent

Het is geweldig! Google komt met een geniale oplossing, namelijk het indrukken van een knop. Dat had best eerder gekund, maar goed. Om het probleem op te lossen werkt het bedrijf aan een andere manier om de assistent in te schakelen door lang op de aan/ uit knop te drukken. Het nieuws dat Google hieraan werkt kwam van een paar slimme gasten bij XDA- developers, die dit hebben gevonden in de nieuwste versie van de Google Android- app versie 12.18.6.29.

Nieuwe coderegels

In deze nieuwe app zijn coderegels aangetroffen dat dit mogelijk gaat maken. Deze update gaat binnenkort naar heel veel Android- telefoons verzonden worden. De coderegels die gevonden zijn zien er als volgt uit:

<stringname = “assistant_android_settings_long_press_power_summary”> Om met je Assistent te praten, houd je de aan / uit-knop ingedrukt en laat je hem los </string>

<stringname = “assistant_android_settings_long_press_power_title”> Druk lang op kracht voor de assistent </string>

Ja, dat is duidelijk. De Google Assistent kan je straks dus ook op een andere manier oproepen. De update is niet afhankelijk van Android 12, dus binnenkort zouden veel telefoons hier gebruik van moeten kunnen maken.

Overigens is deze oplossing niet iets innovatiefs. Andere fabrikanten gebruiken dit al langer. Bij Samsung- telefoons kan dit al om Bixby op te roepen. Apple heeft een lange druk nodig op de aan/ uit knop nodig om Sire te activeren sinds de iPhone X. Het heeft dus nog veel tijd genomen voordat Google hiermee komt. Dit terwijl veel mensen hier wel op wachten. Blijkbaar.