Straks nog maar één keer een bericht kunnen doorsturen binnen WhatsApp

WhatsApp test de mogelijkheid om het doorsturen te limiteren naar één bericht binnen groepen. Lees hier hoe en waarom.

Het bedrijf test schijnbaar nieuwe limieten voor het doorsturen van berichten naar andere groepschats in zijn iOS-berichtenapp. Een verandering die de verspreiding van verkeerde informatie zou kunnen verminderen.

Eén bericht doorsturen binnen WhatsApp

Platformen zoals WhatsApp en Facebook staan er om bekend een broeinest te zijn voor de verspreiding van spam en verkeerde informatie. Deze informatie kan gemakkelijk worden gedeeld met andere gebruikers. In wat een poging lijkt te zijn om verkeerde informatie in te perken, begint WhatsApp hier grenzen aan te stellen. Opmerkelijk wel, want het versturen van berichten (fake of niet) is de core business van het bedrijf.

In een testversie komt dit naar voren. Terwijl gebruikers in de bètaversie een bericht één keer kunnen doorsturen naar een groepschat, kan datzelfde bericht niet worden doorgestuurd naar andere groepschats.

Groepchats

WaBetaInfo zegt dat op een screenshot in de app staat: “Doorgestuurde berichten kunnen maar naar één groepschat worden verzonden.” Het lijkt erop dat de beperking alleen van toepassing is op berichten die al zijn doorgestuurd, wat betekent dat de oorspronkelijke berichtschrijver het oorspronkelijke bericht nog steeds zonder dezelfde limiet naar andere gebruikers kan sturen.

Hoewel de functie in de bètaversie van de berichten-app verschijnt, is het niet bekend wanneer deze naar de openbare release zal migreren. WhatsApp zal de functie vermoedelijk komende week naar meer testers uitrollen. Is dit succesvol, dan kan het niet meer lang duren voordat het wijdverspreid zal worden in reguliere updates.